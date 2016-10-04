Paris polisi Kardashian'ı soyan hırsızların peşinde

Dünyaca ünlü ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian, Paris'teki apartman dairesinde uğradığı silahlı soygunun ardından Fransa'dan ayrılarak ABD'ye döndü.

Paris polisi, yaklaşık 11.2 milyon dolar değerindeki mücevherle kaçan hırsızları arıyor.

5 kişilik bir çete oldukları belirtilen hırsızlardan ikisinin, polis kılığında Kardashian'ın lüks dairesine girdiği, kafasına silah dayadıkları Kardashian'ı iple bağlayarak banyoya kilitledikleri açıklandı.

Hırsızların apartman bekçisini de silah ile tehdit edip içeri girdikleri belirtildi.

Paris polisi hırsızların içinde yaklaşık 6 buçuk milyon dolarlık mücevher olan bir kutuyu ve 4 milyon dolar değerindeki bir yüzüğü çaldıklarını açıkladı.

Kardashian olayın ardından özel jetiyle Fransa'yı terk ederek New York'a geri döndü.

35 yaşındaki Kardashian, Moda Haftası'na katılmak üzere Paris'te bulunuyordu.

Olayın ardından açıklama yapan Kardashian'ın sözcüsü "Kim, sarsılmış durumda ama fiziksel bir zarar görmedi" demişti.

Kardashian'ın eşi ABD'li rap şarkıcısı Kanye West, haberi New York'ta bir konser sırasında almış ve "ailevi bir acil durum" yaşandığını belirterek sahneden inmişti.