Paris Moda Haftası'nda Christian Dior

Galliano’nun Dior modaevi için hazırladığı tiyatral ve her zamanki gibi dramatik şovuyla renklendi.Eteklere verilen dev hacimler, usta tasarımcının Couture’deki başarısının altını çiziyordu.Pembe, hardal, kırmızı, şeftali, bej ve türkuaz renklerinde bir palet sunan Dior için 2009 Couture demek, hacim demek.50’lerin etekleri abartılı hacimlerle dalgalandırılmış, ihtişamlı şapkalarla tamamlanmıştı.(NTV)