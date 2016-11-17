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Dünya

Paris mahkemesi, Med Nuçe TV’ye getirilen yayın durdurma kararını iptal etti

Mahkemenin yayına devam edebilirsiniz yazısı TV'ye ulaştı

17 Kasım 2016 16:06

Paris Ticaret Mahkemesi, Türkiye’nin talebi üzerine yayını Eutelsat tarafından durdurulan Med Nûçe TV’ye ilişkin kararını açıkladı. Evrensel'de yer alan habere göre mahkeme, uydu şirketi Eutelsat’ı mahkûm ederek Med Nuçe’nin yayınlarına yeniden başlaması yönünde karar verdi. Paris Ticaret Mahkemesi, daha önce yayını Eutelsat tarafından durdurulan Newroz TV için de aynı kararı vermişti.

Eutelsat’ın Genel Direktörü, Türkiye’de birçok kanalın uydu yayınını sağladıkları ve ‘Türkiye’deki makamlarla işbirliği yapmak zorunda oldukları’ için Med Nûçe’nin yayınını durdurma kararı adıklarını söylemişti. Genel Direktör bu kararın Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) talebiyle alındığını belirtmişti.

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