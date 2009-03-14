29. Uluslararası Paris Kitap Fuarı açıldı. Meksika'nın bu yıl onur konuğu olduğu fuar, 18 Mart tarihine kadar açık kalacak.



Kitap fuarını, 160 binin üzerinde ziyaretçinin gezmesi bekleniyor. 1100 katılımcı ve 3000'e yakın yazarın katılması beklenen kitap fuarında 4000'in üzerinde etkinlikle yazarlar kitaplarını imzalayacak.



Fuara Türkiye kültür, sanat ve edebiyatının yurt dışında tanıtılması kapsamındaki çalışmalar çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı da 60 metrelik bir stantla katılıyor. Bakanlık, fuara katılarak, Türk yayıncılığının, edebiyatının ve kültürünün geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor.



Türk mevsiminin tanıtımı



Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2009 Paris Kitap Fuarı ile 1 Temmuz 2009-31 Mart 2010 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Fransa;da Türkiye Mevsimi" etkinliklerinin tanıtımına da katkıda bulunmayı amaçlıyor.



Bakanlık, ayrıca Mayıs ayı sonunda düzenlenecek olan "Çevirmenleri ve Yayıncılarıyla Türk Edebiyatı 2. Uluslararası Sempozyumu"na davet edilen çevirmen ve yayıncılarla da fuar kapsamında görüşmeler yapacak.



Paris Kitap Fuarı 2009'da, katılımcı yabancı yayıncı ve çevirmenler ile görüşmeler de yapılacak.



İstanbul fuarına hazırlık



Bu arada, Uluslararası Fransız Yayıncılar Ofisi (BIEF), İstanbul Fransız Kültür Merkezi ve Kalem Ajans işbirliğiyle 16 Mart 2009 pazartesi günü profesyonellere yönelik bir toplantıdüzenlenecek. Fransız yayıncılara Türkiye yayıncılığı tanıtılırken, ayrıca İstanbul Kitap Fuarına katılmaları için davette bulunulacak.



BIEF, Kasımın ilk haftasında yapılacak İstanbul Kitap Fuarında katılımcı olacağını daha önce açıklamıştı.

