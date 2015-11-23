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Dünya

Paris katliamcısının çalıştığı bardan: Salah'ı eşcinsel biliyorduk, eskort sanıyorduk...

Paris'te eş zamanlı düzenlenen saldırılarda 130 kişi hayatını kaybetmişti

23 Kasım 2015 16:27

Paris’te 130 kişinin kişinin hayatını kaybettiği saldırıların şüphelilerinden Belçikalı Salah Abdeselam’ın gey barların müdavimi olduğu, marihuana içtiği ve zamanının çoğunu Play Station oynarak geçirdiği iddia edildi. Abdeselam ile aynı barda çalışan Julien isimli bir kadın, şüpheli için “eskort sanıyorduk” dedi.

GZone’un haberine göre Avrupa’nın en çok aranan adamı konumundaki Salah Abdeselam’la ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Britanya gazeetelerinden The Sunday Times’a konuşan Brükselli bir gey bar sahibi, Salah Abdeselam’ı tanıdığını söyledi.

Uyuşturucu kullanıldığı gerekçesiyle bir hafta önce kapatılan ve ismini vermek istemeyen barın sahibi, Abdeselam’ın Paris’teki canlı bombalardan kardeşi İbrahim Abdeselam’la sıklıkla kendi barına geldiğini söyledi.

 

‘Eskort diye biliyorduk’

 

Aynı mekanda barmenlik yapan Julien isimli bir kadın, firari Salah Abdeslam’ın eşcinsel olduğunu söyleyerek, “Biz onu burada eskort diye biliyorduk. Her zaman böyle (eşcinsel) insanlarla takılıyordu” ifadelerini kullandı.

Abdeslam kardeşlerin Kerim adlı bir yakın arkadaşı da, “İbrahim ve Salah bütün günlerini haşhaş içerek ve barda Play Station oynayarak geçiriridi. Onların radikalleştiğine dair hiçbir emare yoktu” dedi.

 

IŞİD eşcinselleri çatıdan atıyor

 

Arkadaşlarının İbrahim Abdeslam’ın eşcinsel olabileceğini söylemesi, akıllara IŞİD’in Rakka’da geylere yaptığı vahşeti akıllara getirdi. IŞİD militanları eşcinsel olduğunu öğrendiği gençleri, yüksek binaların çatısından atıp daha sonra taşlayarak katlediyordu. Ebayud da katliamı viski içerek kutlamıştı Paris’teki saldırıların ‘beyni‘ olarak açıklanan ve 18 Kasım’da Saint Denis’deki polis baskınında öldürülen Abdülhamit Ebayud’un da IŞİD’in ‘kurallarını‘ pek ‘takmadığı‘ ortaya çıkmıştı. Görgü tanıkları katliamın ardından Ebayud’un evinin önüne gelerek saldırıları bir şişe viski ve esrarla kutladığını anlatmıştı.

 

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