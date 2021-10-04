Paris İklim Anlaşması, TBMM Çevre Komisyonu'nda da görüşülecek

'Paris İklim Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi', TBMM Dışişleri Komisyonu’nun yanı sıra TBMM Çevre Komisyonu’nda da görüşülecek.

Paris İklim Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, 1 Ekim’de TBMM Komisyonu’na sunulmuş ve esas komisyon olarak Dışişleri Komisyonu’nda görüşülmesi planlanmıştı. TBMM Çevre Komisyonu ise kanun teklifini tali komisyon olarak görüşecekti.

Edinilen bilgiye göre; CHP İzmir Milletvekili ve Çevre Komisyonu Parti Sözcüsü Murat Bakan, konunun Çevre Komisyonu’nu da ilgilendirdiği gerekçesiyle komisyonun toplanması için dilekçe verdi. Çevre Komisyonu Başkanı ve AKP Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ise dilekçeye olumsuz karşılık verdi.

Bunun üzerine; CHP'li Murat Bakan TBMM İçtüzüğü’ne dayanarak hazırladığı dilekçeyi imzaya açtı ve muhalefet partisi milletvekillerinin imzasıyla Çevre Komisyonu bir kez daha Paris İklim Anlaşması gündemli olarak toplantıya çağırıldı.

Komisyonun CHP'li üyeleri Murat Bakan, Mahir Polat, Ednan Arslan, Aydın Özer, Vecdi Gündoğdu, Barış Karadeniz; HDP’li üyeleri Murat Çepni ve Oya Ersoy; İYİ Partili üyeleri Metin Ergun ve Zeki Hakan Sıdalı’nın imzaları ile verilen dilekçede; hem konunun ilgi ve içeriği bakımından hem Başmüzakereci’nin Çevre ve Şehircilik Bakanı olması göz önünde tutularak; Paris İklim Anlaşması gündemiyle toplanılması talep edildi.

Muhalefet milletvekillerinin dilekçesi sonucunda Çevre Komisyonu’nun tali komisyon olarak Paris İklim Anlaşması’nı görüşmek üzere yarın 10.00’da toplanması kararı alındı.

Dışişleri Komisyonu da esas komisyon olarak yarın toplanacak.

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