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Koronavirüs

Paris için Koronavirüs'te ikinci aşama hazırlığı: Maske ve test öncelikli olacak

Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlamaları en az 11 Mayıs'a kadar sürecek

19 Nisan 2020 15:03

T24 Dış haberler

Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip Koronavirüs salgınının ikinci aşaması olan sokağa çıkma sınırlarının hafifletilmesi konusunda plan hazırlanıyor. Belediye Başkanı Anne Hidalgo, "Maskeler ve test önceliğimiz alacak, tüm Paris halkı hazırlıklı olacak" dedi. 

150 binden fazla yeni tip Koronavirüs vakasının olduğu ve sokağa çıkma kısıtlamalarının en az 11 Mayıs'a kadar süreceği Fransa'nın başkenti Paris'te mayıs sonunda planlanan salgında iki aşama için hazırlıklar yapılıyor. 

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, 2.2 milyon maskenin vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacağını söyledi. Hidalgo, dağıtımın Nisan sonu başlayacağını, Mayıs ortasında tüm Paris halkının maskesine ücretsiz olarak erişeceğini söyledi. Hidalgo, tüm önlemlerin 3 milyon Euro tutacağını ekledi. 

Sokağa çıkma sınırlamalarının hafifletildiği dönemde önceliğin maske ve testler olduğunu söyleyen Hidalgo, test sonucu pozitif çıkan vatandaşların evlerinde izole olma şansları olmazsa otellerde kalacağını söyledi.

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