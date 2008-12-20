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Paris Hilton'un 2 milyon dolarlık mücevheri çalındı

Hilton'un Hollywood Tepeleri'ndeki muhteşem evine giren hırsızlar 2 milyon dolar değerinde mücevheri alıp kayıplara karıştı.

20 Aralık 2008 02:00

Hilton otellerinin varisi Paris Hilton, 27 yıllık hayatının belki de en büyük şokunu yaşadı. Hilton'un Hollywood Tepeleri'ndeki muhteşem evine giren hırsızlar 2 milyon dolar değerinde mücevheri alıp kayıplara karıştı. Polisin açıklamasına göre soygun cuma günü sabaha karşı gerçekleşti. Hilton'un evine gidip kapının kilidini kıran kişi ya da kişiler değerli mücevherleri alıp kaçtılar. Polis, evinin dört bir yanı güvenlik sistemleri ve kameralarıyla donatılmış evin nasıl olup da soyulduğunu araştırıyor. Soygun sırasında Hilton'un evde olmadığı belirtildi.

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