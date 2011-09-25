Paris Hilton: Kıvanç partime gelir mi?

T24 - Paris Hilton, Türkiye’nin üç yakışıklısı Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Tarkan hakkındaki düşüncelerini söyledi. “Kenan çok seksi, Tarkan şirin ama benim favori tipim Kıvanç" diyen Paris, Tatlıtuğ'un gözlerini çok beğendiğinin ve kendisini çok yakışıklı bulduğunun da altını çizdi.







Paris Hilton, bilinmeyen yönlerini Hürriyet gazetesinden Sibel Arna'ya verdiği röportajda anlattı.





İşte o söyleşi...



Hilton, Divarese için tasarladığı ayakkabıları tanıtmak için İstanbul’a geldi. Hırsı ve azmiyle dikkat çekti, gördüğümüzün gerçek Paris olmadığının altını çizdi ve tek rakibinin Hello Kitty olduğunu söyledi.



Bence siz parayı mutluluğa çevirebilen birisiniz. Çok paranız olmasına rağmen çok çalışıyorsunuz. Hem zengin hem çalışkan hem mutlu olmayı nasıl başarıyorsunuz?



- Çok teşekkür ediyorum gerçekten, beni bire bir tanımamana rağmen böyle hissetmen ne güzel. Hayatım çalışmakla geçiyor. Tam bir işkadınıyım. Bu konuda büyükbabamı ve babamı örnek alıyorum.



Hiç depresyona girmez misiniz?



- Hayır, hayatı çok seviyorum. Her zaman kendimi çok mutlu hissediyorum. Doğuştan antidepresanlıyım galiba. Bütün iş kollarında çok başarılı ilerliyorum, çok şanslıyım. Sahip olduklarım için kendimle gurur duyuyorum.



Paris Hilton markası ayakkabıdan başka kaç farklı iş kolunda faaliyet gösteriyor?



- 17 marka. Çantadan kıyafetlere, rimellerden saç düzleştiricilerine, ojelerden kırtasiye ürünlerine kadar. Hatta Paris Hilton adıyla bir motosiklet yarışı takımı var biliyor musunuz? Yakında Filipinler’den bir beach club açacağım. Gördüğün gibi çok meşgul bir kadınım. Tek rakibim Hello Kitty. Yakında onun gibi olacağım. Ne yapayım, o kedi kadar fazla alanda ürünü olan başka marka yok!





Paris Hilton adı altında üretim yapan markaların koleksiyonlarına ne kadar müdahale ediyorsunuz?



- Tamamına. Sürekli tasarım ekipleriyle toplantı halindeyim. Her şey kontrolüm altında. Adımı verdiysem ruhumu da vermem gerekir.



Bütün ürünlerinizi kullanıyor musunuz gerçekten?



- Hepsini. Evet, şüphelenmekte haklısınız. Çünkü adını verip ürünlerini giymeyen onlarca ünlü tanıyorum ben de. Ama asla onlardan biri değilim. Kendim kullanmayacağım hiçbir ürün koleksiyonlara giremez.



Divarese’in Paris Hilton ayakkabıları nasıl kadınlara hitap ediyor? Seksi ayakkabılar mı bunlar?



- Rahat ayakkabılar. En büyük özelliği bu. Çünkü yüksek ama rahatsız ayakkabıların ne demek olduğunu en iyi ben bilirim. Benim ayakkabılarımı isterseniz partide, isterseniz okulda, isterseniz sinemaya giderken giyebilirsiniz. Seksiliği ve rahatlığı birleştirdim.



Benim stil ikonum da Marilyn Monroe



Sizce düz ayakkabıyla da seksi olunur mu?



- Olunur tabii, neden olunmasın? Koleksiyonumda da babetler var. Önemli olan eda, duruş ve kombindir.



Alışveriş yapmaktan sıkılmadınız mı?



- Hiç! Aksine büyük zevk alıyorum. Kendi markalarım biraz bu duyguyu tatmin için var. Kendi markalarım sayesinde kendi modamı yaratıp giyiyorum.



Birçok genç kızın stil ikonu sizsiniz. Peki sizinki kim?



- Her zaman Marilyn Monroe’nun çok güzel olduğunu düşünmüşümdür. Onu çok seviyorum. Victoria Beckham’ın stilini çok seviyorum. Bir de Kate Moss. Çok zarif ve çok seksi.



Bu kadar çok çalışıp üretmenize rağmen birtakım insanlar sizi sürekli eğlenip sadece para harcayan biri sanıyor. Rahatsız oluyor musunuz?



- İnsanlar beni ‘Simple Life’ adlı bir reality şovla tanıdı. Orada tam da anlattığınız gibi ama gerçek Paris ile alakası olmayan bir karakteri canlandırdım. Beni yakından tanımayanlar gerçekten öyle olduğumu düşündü. Aslında bunun tam tersiyim. Gerçek karakterim tam bir işkadını. Buradan Türkiye’ye sesleniyorum; o ben değilim.



Peki hiç olmadığınız biri gibi tanınmanızı sağlayan bu programa katıldığınız için pişman mısınız?



- Hiç değilim. Çünkü bu programı beş yıl sürdürdük. Bütün dünyayı gezdik. Çok eğlendik. Bir sürü insan tanıdık. Çok da başarılı olduk.



Televizyondakinin tam tersi dediniz ya, insanın inanası gelmiyor. Hiç mi eğlenmiyorsunuz?



- Boş zamanım varsa evde oturmayı seviyorum. Evcil hayvanlarımla vakit geçiriyorum. Evde yemek pişirmekten, arkadaşlarıma davet vermekten keyif alıyorum. Masaj yaptırmaya bayılıyorum. Yani daha evcil eğlencelerim var.





Türkiye’ye kaç kere geldiniz?



- Sekiz kere. Çok fazla Türk arkadaşım var. Küçükken, ergenlik dönemlerimde ailemle de gelmiştim. Ama yakın gelecekte sadece tatil için gelmeyi planlıyorum.



Nasıl zayıf kalıyor?



Yoğun spor yapmıyorum. Pilates yapıyorum. Bol su içiyorum, yeşil çay, soda ve ananas suyu çok tüketiyorum. Hiç ekmek yemiyorum ama çikolataya hayır diyemiyorum.





Dünyaya insanları eğlendirmek için geldim



Hayata geliş amacınız ne? Sizce Paris Hilton diye doğdu?



- Hayattaki her şeyin bir sebebinin olduğunu düşünüyorum. Ben dünyaya insanları eğlendirmek ve güldürmek için geldim. Bir de dünyayı daha iyi bir yer yapmaya katkım olacak. Küçük yaştan itibaren yardım derneklerinde gönüllü çalışıyorum. Sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı çok seviyorum. Hayır işleri yapmak beni çok mutlu ediyor.



Bugün için mi yaşıyorsunuz, geleceği planlıyor musunuz?



- Günlük yaşamıyorum. Kesinlikle plan yapıyorum.



Bu planların arasında evlilik ve çocuk var mı?



- Biliyor musunuz, hiç bekâr olmadım. Yani hayatımın her döneminde bir sevgilim vardı. İlk defa bu dönemde bir sevgilim yok. Ve nasıl mutluyum anlatamam. Bir süre böyle bekâr kalmak ve işlerime yoğunlaşmak istiyorum. Ama tabii bir gün evlenmek ve çocuk sahibi olmak istiyorum.



Günümüzde insanların yarısından fazlası aşka inanmıyor. Siz de doğru erkeğin kalmadığını düşünenlerden misiniz? Yoksa hâlâ beyaz atlı prens hayalleri kuruyor musunuz?



- Bence var. Mükemmel erkek var. Dünyayı geziyorum, farklı farklı erkeklerle tanışıyorum, tabii hepsi iyi değil ama mükemmel erkek var. Bulmak çok zor biliyorum ama hâlâ arayış içindeyim.



Bir gecede iflas etseniz ertesi gün ne yaparak para kazanırsınız?



- Böyle bir şey olmayacak. Ama olursa, hayatımı insanlara yardım etmeye adarım.



Sinemayı hiç düşündünüz mü?



- Güzel teklifler ve senaryolar geldi ama hiç vakit bulamadım. Bazı projeleri izlemeye devam ediyoruz. Belki yakında olabilir.





Deniz'in bacakları çok güzel





Paris Hilton’a Türkiye’nin üç ikoncanını; Eda Taşpınar, Deniz Berdan ve İvana Sert’in fotoğraflarını gösterdik, işte yorumları: Eda’nın elbiselerini çok sevdim. Tarzına bayıldım. Deniz’in bacakları çok güzel. İvana çok seksi, vücudu nefis. Mayoları çok güzel taşıyor.”





Kıvanç partime gelir mi?





Türkiye’nin üç yakışıklısı Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Tarkan hakkında ne düşündüğüne gelince: “Kenan çok seksi, Tarkan şirin ama benim favori tipim Kıvanç. Çok yakışıklı, gözlerine bayıldım. Akşam partime gelir mi?”





