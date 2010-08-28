-PARIS HILTON GÖZALTINDA LAS VEGAS (A.A) - 28.08.2010 - Hilton otellerinin varisi Paris Hilton, kokain bulundurmak suçundan gözaltına alındı. Polis, dün gece Los Angeles'ta bir arkadaşının kullandığı bir otomobille giderken durdurulan Hilton'un, kokain bulundurmaktan gözaltına alındığını açıkladı. Otomobilin, içinde esrar içildiği şüphesiyle durdurulduğunu kaydeden polis, yapılan kontrol sonrası Hilton'un kokain bulundurduğunun tespit edildiğini belirtti. Ele geçirilen kokainin miktarı henüz açıklanmazken, bir polis yetkilisi Hilton'un büyük olasılıkla bugün serbest bırakılacağını kaydetti. Paris Hilton en son geçen ay Korsika'da, üzerinde esrar bulundurmak suçundan gözaltına alınarak sorgulanmıştı. Hilton, Korsika'dan önce de Güney Afrika Cumhuriyeti'nde uyuşturucu bulundurmak suçundan gözaltına alınmıştı.