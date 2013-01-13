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Dünya

Paris eşcinsel evlilik karşıtı için yürüdü

Üç ayrı noktada buluşup yürüyüşe geçen göstericiler Eyfel Kulesi yakınındaki Champs de Mars’ta bir araya geldi

13 Ocak 2013 21:34

Fransa’nın başkenti Paris’te bir araya gelen on binlerce kişi, hükümetin eşcinsellere evlilik ve evlat edinme hakkı verme planlarını protesto etti.

Üç ayrı noktada buluşup yürüyüşe geçen göstericiler Eyfel Kulesi yakınındaki Champs de Mars’ta bir araya geldi.

Fransa’daki sosyalist hükümet bu yıl eşcinsellerin hakları konusunda yeni yasal düzenlemelere gitmeyi planlıyor.

Polis yetkililerine göreyse eyleme 10 bin kişi katıldı.

Gösteride ‘Senin yasanı istemiyoruz, François’, ‘Medeni kanunuma dokunma’ yazılı dövizler taşındı.

Bu arada Paris’te gösteri yapıldığı saatlerde Vatikan’daki St Peter Meydanı’nda eşcinsel haklarını savunan bir gösteri yapıldı.

Ukraynalı feminist grup FEMEN’in üyesi dört eylemci yarı çıplak eylem yaptı. İtalyan polisi, bir kadının tepki gösterdiği eylemcileri meydandan uzaklaştırdı.

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