Paris bu kez de eline hakim olamadı!

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Akaretler'de bir otelde düzenlenen basın toplantısına Paris Hilton'un yanı sıra, Antebi Footwear CEO'su Joe Antebi ve koleksiyonun Türkiye distribütörlüğünü üstlenen VesDeri Yönetim Kurulu Başkanı Moris Doenyas katıldı. Paris Hilton'un otele girişi sırasında büyük yoğunluk yaşandı. Korumaları eşliğinde otele giriş yapan Hilton'u görüntülemek isteyen basın mensupları kalabalık nedeniyle yoğun çaba harcadı. Toplantı salonuna giriş yapan Paris Hilton'un bacağındaki izler ise dikkat çekti. Yürüdüğü sırada farkında olmadan yaptığı el hareketiyle şaşırtan Hilton, yerine oturduğu sırada çantasını kucağına koyarak, bacağındaki izleri saklamaya çalıştı. Toplantıda konuşan Antebi Footwear CEO'su Joe Antebi, "Paris Hilton ayakkabı koleksiyonu şu anda 22 ülkede satışa sunulmaktadır. Türkiye'nin bu satışlarda önemli bir yeri var" dedi. Daha sonra söz alan Paris Hilton, Türkiye'nin kültürü, mutfağı ve mimarisini çok beğendiğini belirterek, "Türkiye'de tekrar bulunmaktan mutluyum. Türk insanları çok sıcak" diye konuştu.Hilton, başarısının sırrını soran basın mensuplarına, "15 yaşında New York'a geldim. Orada uzun süre modayı takip ettim ama benim başarımın asıl sırrı sanıyorum kanımda var. Büyükbabam ve dedemin başarıları, bana da miras olarak kalmış durumda. 15 ayrı ürün markam var. Bundan sonrası için çok fazla planım var. Yeni bir albüm yapmayı düşünüyorum. Bir televizyon programında yer alacağım ve Filipinler'de bir beach klup açacağım. Kendime ait bir moda anlayışım var ama bu tarzda en etkili olan kişi annem. Çünkü o küçük yaşından beri bana ablamla birlikte bütün moda şehirlerini gezdirdi" yanıtını verdi."Türk kadınlarının giyimini nasıl buluyorsunuz?" sorusu üzerine Hilton, "Türk kadınlarının stilini çok beğendim. Dün akşam bir yemeğe katıldım ve buradaki kadınların çok şık giyindiğini gördüm. Türk kadınları benimle aynı zevki taşıyor. Avrupa'da en iyi satış Türkiye'de yapıldı. Türk kadınlarının benim ayakkabılarımı giymesi hoşuma gidiyor. Hayalim hep bir iş kadını olmaktı, bunu hedefliyordum. Hedefimi şu anda başarmış durumdayım" diye konuştu. Özel hayatıyla ilgili soruları yanıtsız bırakan Paris Hilton ayrıca, Türkiye'de çok sayıda arkadaşı olduğunu ve hepsini çok sevdiğini sözlerine ekledi. Toplantının ardından otelden ayrılan Paris Hilton'un çıkışı sırasında da yine yoğunluk yaşandı.