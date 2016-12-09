Paris belediyesi, sayıları, insanlarınkinden 2 kat fazla olan farelere karşı mücadele başlattı

Fransa'nın başkenti Paris'te belediye yetkilileri, kentte sayıları giderek artan ve parklara, bahçelere dadanan farelere karşı yeni bir mücadele başlattı.

Paris Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Son zamanlarda fare görülmelerinde yaşanan artışa karşı, hedefli ve acil bir eylem planı başlattık" denildi.

Aljazeera'nin haberine göre, plana göre belirli kanalizasyon çıkışları kapatılacak, çıkışlara tuzaklar yerleştirilecek. Eyfel Kulesi'nin önündeki park da dahil 10'a yakın meydan ve bahçe ziyarete kapatıldı, kilit noktalara tuzaklar kuruldu. Ayrıca çöp kutuları değiştirilerek farelerin girmesi imkansız hâle getiriliyor. Yetkililer, Paris halkından sokakta yiyecek bırakmamalarını da rica ediyor.

Sayıları insanların iki katı

Fareleri tamamen bitirmenin imkansız olduğunu söyleyen belediye yetkilileri, en iyimser sonuçta sayılarını ciddi biçimde azaltmayı hedefliyor. Paris'teki farelerin sayısının insanların iki katı olduğu tahmin ediliyor, yaklaşık 5 milyon.

2014'te Louvre Müzesi önünde turistlerin objektiflerine takılan fareler, birçok eşsiz sanat eserine ev sahipliği yapan kentte müzelerin güvenliğine dair de akla soru işaretleri getirmişti.