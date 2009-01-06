'Pardon yanlışlıkla köyünüzü vurduk'

İki Kobra helikopteri Şemdinli’nin Mordağ köyünü yanlışlıkla taradı, durum fark edilince de Kaymakam ve Alay Komutanı’nın köylülerden özür dilediği ileri sürüldü. Valilikse iddiayı reddetti



Hakkâri’nin Şemdinli ilçesine bağlı Derik (Mordağ) köyünün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait Kobra helikopterlerle ‘yanlışlıkla’ tarandığı ileri sürüldü. Olayın farkedilmesinin ardından İlçe Kaymakamı ve Alay Komutanı’nın köye giderek köylülere “Köyünüze yanlışlıkla ateş açıldı. Asıl hedef boş olan Goste köyüydü. Özür dileriz” dediği ileri sürüldü.



Radikal gazetesinin haberine göre DTP Hakkâri Milletveki Hamit Geylani’nin dün sabah bir basın toplantısıyla dile getirdiği iddiaları Köy Muhtarı Seyit Muhammet de “Herkesten tek tek özür dilediler” diyerek doğrularken, Hakkâri Valiliği köyün yanlışlıkla vurulduğu ve köylülerden özür dilendiği iddiasını yalanladı.



TBMM’de dün bir basın toplantısı düzenleyen DTP’li Geylani, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Gazze’deki İsrail saldırılarını durdurmak için Ortadoğu’da ziyaretlerini sürdürdüğü gün Şemdinli’nin Derik (Mordağ) köyünün bombalandığını iddia etti. Geylani şunları söyledi: “Olayı yaşayan köylülerden aldığımız bilgiye göre 3 Ocak’ta iki Kobra helikopteri, saat 15:00 civarında, alçak uçuşla ve hedef gözeterek, uzun süreli ve 700-800 atışla köyü bombalamışlar. Tarama sonucu 16 yaşındaki Şehriban Duyan, şarapnel parçalarıyla yaralanmıştır. Ayrıca 20 civarında ev isabet etmiş, yedi-sekiz ev de ağır hasara uğramış, üç-dört ev de oturulamaz durumdadır. Yollar kapalı olduğu için aynı gün Şehriban’ı doktora götürme imkânı bulunamamıştır. Ertesi gün, İlçe Kaymakamı ve Alay Komutanı yolu açtırarak köye gitmişler, köylülere; olayın yanlışlıkla gerçekleştiğini, aslında helikopterin Goste köyünü bombalamak istediklerini ama ‘bir hata sonucu köyünüzü vurmuşlar, özür dileriz’ demişler.”



Geylani, köydeki çocuklara şeker ve sakız dağıtmak isteyen heyetin, Şehriban Duyan’ı askeri helikopterle, hastaneye kaldırıp tedavi altına aldığını da söyledi.



Hakkâri Savcılığı iddialarla ilgili soruşturma başlatırken Hakkâri Valiliği’nde dün yapılan toplantıda Şemdinli Kaymakamı Hakan Şen’le Hakkâri Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Zuhuri Atilla Ataalp’in “Biz özür dilemedik” diyerek iddiayı yalanladığı ileri sürüldü.



Köyün muhtarı Seyit Muhammet önceki gün yaşananları Radikal’e şöyle anlattı:

“Ağır makineli tüfeklerle ateş edildi. Bazı evlerde hasar oluştu. Bu sırada sıçrayan bir mermi parçası ile Şehriban adlı kızımız yaralandı. Olayın ardından kaymakam ve Alay Komutanı köye geldi. Yanlışlıkla ateş açıldığını, asıl hedeflerinin daha önce boşaltılmış olan Goste köyü olduğunu söyleyerek özür dilediler. Vatandaşlar yetkililere tepki gösterdi. Bugün (dün) de tabur komutanı geldi. İnceleme yaptıktan sonra askerlerle birlikte hasar gören evleri onardılar. Ve tekrar özür dilediler. Zaten kızımız da iyileşti ve köye döndü.”



www.yuksekovahaber.com internet sitesinin haberine göre de, Hakkâri İl Genel Meclisi Başkanı Ferheng Yazgan, Mordağ köyünün iki askeri helikopter tarafından 20 dakika boyunca tarandığını söyledi. Yazgan, “Bölgede bulunan İl Genel Meclis Üyemiz Mehmet Taş Şemdinli Kaymakamı ile de görüşmüş. Kaymakam, bölgede süren operasyon esnasında yaşanan olayın bir yanlışlık olduğunu söylemiş” dedi.



Dün akşam bir açıklama yapan Hakkâri Valiliği ise şu iddiaları dile getirdi: “Mordağ mezrasının askeri birliklerce bombalandığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Şemdinli ilçesi, Irak sınır bölgesinde askeri birliklerce terörist faaliyetlerin olduğuna ilişkin duyumlar üzerine keşif görevini ifa eden helikopterlerce 3 Ocak günü saat 14.30 sıralarında keşif atışı esnasında mermilerin sekmesi ve kayalara çarpmasıyla oluşan taş parçaları Şemdinli ilçesi Gelişen Köyü, Mordağ mezrasında ikamet eden bir vatandaşımızın hafif şekilde yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Aynı bölgede birkaç ikamette de hafif hasar meydana gelmiştir. Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı’nca tahkikat sürdürülmektedir.”

