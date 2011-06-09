-PARÇALARA BÖLÜNEN "CEP"LE VURGUN ANKARA (A.A) - 09.06.2011 - Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri, vergiden kaçmak için parçalara bölünerek Türkiye'ye sokulan cep telefonlarıyla, milyonlarca liralık haksız kazanç elde edildiğini ortaya çıkardı. Geçen yıl medyada da yer alan, yurt dışından yedek parça olarak getirilen cep telefonlarının birleştirilerek satıldığı, buradan sağlanan kaynakların bir bölümünün de yasa dışı yollarla terörün finansmanında kullanıldığı iddiaları üzerine Gelirler Kontrolörleri, kapsamlı bir inceleme başlattı. İncelemelerde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan cep telefonu imalatçısı olarak IMEI numarası alan 27 üretici firma da büyüteç altına alındı. Gelirler Kontrolörlerinin incelemelerinde, imalatçı olarak görkemli açılışlar yapan bazı cep telefonu firmalarının, cep telefonundan alınan asgari maktu Özel Tüketim Vergisini ödememek için yurt dışından aldıkları cep telefonlarını 3-4 parçaya böldükleri, bunları da yedek parça adı altında Türkiye'ye getirdikleri belirlendi. Firmaların bu şekilde 50 liralık asgari maktu Özel Tüketim Vergisinin yanı sıra bu tutar üzerinden hesaplanan 9 liralık Katma Değer Vergisini de ödemediği saptandı. -400 BİN TELEFON KAÇAK SATILDI- Gelirler Kontrolörlerinin cep telefonu üreticileri nezdindeki incelemeleri devam ederken, şu ana kadarki tespitlerde yedek parça adı altında bölünerek Türkiye'ye sokulan cep telefonlarıyla milyonlarca lira haksız kazanç sağlandığı anlaşıldı. İmalatçı şeklinde gözüken firmaların bir bölümünün incelemelerin ardından ortadan yok olduğu belirtilen Gelirler Kontrolörleri raporlarında, bugüne kadarki tespitler de şu şekilde yer aldı: ''Devam eden incelemelerde Gelirler Kontrolörleri tarafından yaklaşık 400 bin cep telefonunun Türkiye'de üretilip, satıldığı belirtilmesine rağmen vergilerinin ödenmediği tespit edilmiştir. Söz konusu cep telefonlarını üreten firmaların 78 milyon lira Özel Tüketim Vergisi matrahını, 18 milyon lira da Katma Değer Vergisi matrahını beyan dışı bıraktığı belirlenmiştir. Bunun sonucunda imalatçı firmalar adına 19 milyon lira vergi tarhiyatı çıkarılmış, 39 milyon lira ceza kesilmesi istenmiştir. Ayrıca Gelirler Kontrolörleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda tarhiyatı istenilen vergi ve kesilen cezalar dışında, imalatçı firmaların 1 milyon 100 bin lira TRT bandrol ücretini de ödemedikleri anlaşılmıştır.'' Bu şekilde Türkiye'ye sokulan cep telefonlarında en az 59 liralık vergi kaçağı olduğunu belirten yetkililer, ''Bu telefonlar, daha sonra Türkiye'de üretilmiş gösterilerek 80-90 liraya satılıyor. 59 lira vergisi olan bir telefon, 80-90 liraya nasıl satılır? Tabii ki hiç vergi ödenmediği için satılır'' değerlendirmesini yaptı. -TERÖRÜN FİNANSMANI- Bu arada yedek parça adı altında Türkiye'ye getirilen ve birleştirilerek satılan cep telefonlarından sağlanan gelirin bir bölümünün terör örgütüne aktarıldığı iddia edilirken, Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulunun da (MASAK) cep telefonlarında kontör dolandırıcılığı yoluyla terör örgütüne kaynak sağlandığı yolunda tespitte bulunduğu öğrenildi. MASAK'ın buna ilişkin raporlarının Cumhuriyet Savcılığına gönderildiği belirtildi.