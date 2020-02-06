Parçalanan uçağın pilotları hakkında gözaltı kararı

T24 Haber Merkezi

Sabiha Gökçen Havalimanın'da 3 kişinin hayatını kaybettiği 180 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin olarak iki pilot hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Savcılığın uçakta bulunan her iki pilot hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında iki pilotun şüpheli sıfatı ile ifadelerinin alınacağı öğrenildi. Öte yandan savcılık, alkol ya da uyuşturucu madde bulunup bulunmadığının tespiti için her iki pilottan kan örneğinin alınması talimatı verdi.

Savcının, uçak kazasıyla ilgili açılan soruşturma kapsamında hastanede tedavi gören 2 pilot hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılığın talimatı üzerine polisin pilotları mevcutlu olarak getirmek üzerine hastanede beklediği belirtildi.

Sabiha Gökçen iniş yaparken parçalanan Pegasus uçağındaki birinci pilotun Türk, ikinci pilotun da Hollanda uyruklu olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında kule ve meydan görevlilerinin ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.





