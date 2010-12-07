Parçala Behçet devlet arşivine girdi

T24- 70'lere damgasını vuran 'seks' filmleri, Kültür Bakanlığı'nın arşivine girdi. 'Canavar Cafer', 'Parçala Behçet', 'Çarli'nin Kelekleri' de bakanlığın sitesindeki, 'Türk Sinema Tarihi'ne ilişkin çalışmada yer buldu.



Akşam gazetesinin haberine göre, 1910'dan 1990'lara kadar çevrilen tüm filmlerin yer aldığı listede, 'Türk sinemasının karanlık dönemi'ne ait çalışmalar da yer aldı.

Listede büyük bölümü 70'lerde çekilmiş 'Parçala Behçet', '5 Tavuk 1 Horoz', 'Ah Deme Oh De', 'Çarli'nin Kelekleri' gibi 'hit'ler de bulunuyor. Çalışmada, kimlerin rol aldığı ve senaryoya ilişkin notlar da eklendi.



İşte o filmler ve yazan tanıtım bilgileri:

BEŞ TAVUK BİR HOROZ (Renkli): Bir doktor tarafından aşırı bir seks gücü olduğu saptanan köylü Kazım'ın aşk öyküleri. Türk sinemasında 'seks komedileri dönemi' bu filmle başladı.

PARÇALA BEHÇET: Cezayir'de hapishaneden kaçıp, İstanbul'da çocuğunu arayan bir adamın öyküsü. Seks ve avantür filmlerinde yeni bir furya. Yılın, Anadolu bölgelerinde iş yapan filmi.

ÖYLE BİR KADIN Kİ: Türk sinemasında baş oyuncularla çekilen ilk porno film.

BU BENİM GÜNAHIM: Annesinin dostunu baştan çıkaran seks düşkünü bir kızın öyküsü.

KOKLA BENİ MELAHAT (Renkli): Özellikle kadınları cezbeden bir seks kokusunun formülünü elde edebilmek için mücadele eden kişilerin güldürüsü.

ALİ BABANIN ÇİFTLİĞİ: Kadınlardan kurtulmak için bir çiftliğe kapanıp, gene kadınların peşinde koştuğu milyoner bir gencin güldürüsü.

ÇARLİ'NİN KELEKLERİ: Çalınan gerdanlığın peşine düşen üç gencin güldürüsü.

AH DEME OH DE: Bir şoförle, kendisini zengin olarak tanıtan bir gencin aşk ve macera öyküsü.

BEŞ ATIŞ YİRMİBEŞ (Renkli): Milyonların gizli olduğu bir çantanın peşinde koşanların öyküsü.

CANAVAR CAFER (Renkli): Toplum baskısından kurtulmak için çırpınan bir adamın canavarlaşma öyküsü.

HOP DEDİK KAZIM: Kalan mirası bulmak için aşk maceraları yaşayan iki gencin öyküsü.

TAK FİŞİ BİTİR İŞİ (Renkli): Kadınlardan kaçan bir doktorun aşk ve macera öyküsü.

ŞEHVET KURBANI ŞEVKET (Renkli): Zimmetine geçirdiği paraları kızlarla yiyen çapkın bir muhasebecinin öyküsü.

ÖRDEK ÇIKACAK KAZ ÇIKACAK (Renkli): Taşradan gelen bir tombalacının büyük kentteki öyküsü.

OH OH: Bir güldürünün öyküsü.