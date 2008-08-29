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Sağlık

Parayla sağlık oluyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) bir araştırması, sağlık sorunlarında sosyal faktörlerin genetikten daha önemli olduğunu ortaya koydu.

29 Ağustos 2008 03:00

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) bir araştırması, sağlık sorunlarında ve ortalama yaşam süresi konusunda sosyal faktörlerin genetikten daha önemli olduğunu ortaya koydu.

DSÖ’nün sağlık üzerindeki sosyal belirleyicilere ilişkin 3 yıllık inceleme sonuçlarının yer aldığı çalışmasında, “sosyal adaletsizliğin büyük çapta öldürücü etkiye sahip” olduğu sonucuna varıldı.

DSÖ’nün raporunda, İskoçya’nın en büyük kenti Glasgow’un mahrumiyet bölgesi olan Calton banliyösünde yaşayan bir erkek çocuğunun ortalama yaşam süresinin, yakınındaki refah içinde olan Lenzie bölgesinde yaşayan bir erkek çocuğundan ortalama 28 yıl daha az olması örnek olarak gösterildi.

42 yıl az yaşıyor

Araştırmalar Afrika ülkesi Lesotho’da yaşayan bir kız çocuğunun Japonya’da yaşayan bir kız çocuğundan büyük olasılıkla 42 yıl daha az yaşayacağına işaret edildi. İsveç’te bir kadının hamilelik ve doğum sırasında ölüm riski 17 bin 400’de 1 iken, bu oran Afganistan’da 8’de bir olarak hesaplandı.

DSÖ’nün raporunda, hemen hemen bütün ülkelerde yetersiz sosyo-ekonomik koşulların karşılığının kötü sağlık durumu olduğu ortaya konuldu.

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