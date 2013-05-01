'Parayla saadet oluyor'

Yapılan son bir araştırmaya göre, iddia edilenin aksine para mutluluğu satın alabiliyor ve para insanı daha fazla mutlu edebiliyor.

Para ile refah/mutluluk arasındaki ilişki şaşırtıcı değil ancak yeni bir araştırma, insanların temel ihtiyaçlarını karşılayabileceklerinden daha fazla gelir düzeyine sahip olmalarının mutluluk etkisini azalttığı yönündeki araştırmalara karşı bir tez oluşturuyor.

Michigan Üniversitesi iktisatçılarından Betsey Stevenson ve Justin Wolfers, Amerikan Economic Review, Papers and Proceedings adlı derginin mayıs sayısında yayınlanan makalelerinde, para-mutluluk denkleminde herhangi bir noktada doygunluğa ulaşıldığı yönünde bir kanıt bulunmadığını yazıyor.

Araştırmacılar, “Sadece yoksullar incelendiğinde tespit edilen para-mutluluk ilişkisinin sadece zenginler incelendiğinde bulunan ilişkiyle benzer olduğunu” kaydetti.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, araştırma, “Easterlin Paradoksu” olarak adlandırılan ve 1974 yılında araştırmacı Richard Easterlin tarafından yazılan teoriye karşı çıkıyor. Şimdi Southern California Üniversitesi'nde görev yapan ve o dönem Japonya üzerinde incelemelerde bulunan Easterlin'in araştırması, Japonya'da İkinci Dünya Savaşı sonrası ekonomi mucize yaşanmasına rağmen ulusal mutlulukta çok az ya da hiç artış olmadığını ortaya koymuştu.

Stevenson ve Wolfers, çalışmalarının Easterlin Paradoksu'nun ve benzer araştırmaların yanlış olduğunu gösterdiğini kaydediyor. Araştırmacılar, “Yıllık geliri yarım milyon doları bulan şahıslarda bile ne mutluluk-gelir ilişkisinde ne de hayattan memnuniyet-gelir ilişkisinde önemli bir kırılmaya ilişkin kanıt bulabildik” diyor.