Parayla reyting dizileri!

“Reytingi yüksek göstermek” için para teklif edildiği iddiasında adı geçen iki dizinin ‘Ayrılık’ ile ‘Çılgın Kanal’ olduğu açıklandı



Milliyet’in haberine göre; Televizyon İzleme Araştırma Komitesi’nin (TİAK), İzmir ile Ankara’da televizyon izlenme ölçümü yapılan bazı evlerin ziyaret edilerek para teklif edildiğini ve belli programların izlenmesinin istendiğini açıklaması tartışma yarattı.



Osman Sınav, Fatih Aksoy gibi yapım şirketi sahipleri, “O yapımcı, ya da yapımcılar bir an önce açıklansın. Yoksa, bütün yapımcılar töhmet altında kalıyor” diyerek açıklamaya tepki gösterdi.



TİAK Başkanı Ömer Kayalıoğlu, “reytingi yüksek gösterme” tartışmasında adı geçen iki dizinin, TRT 1’de yayınlanan ve Akademi Neo’nun yapımcılığını üstlendiği “Ayrılık” ile Joy PR’ın çektiği “Çılgın Kanal” olduğunu açıkladı. İki dizinin de TRT’de olmasını tesadüf olarak nitelendiren Kayalıoğlu, daha önce benzer bir olayın Show TV’de de meydana geldiğini belirtti.



300 TL teklif



Reytingleri ölçen AGB’nin, bu iki diziyle ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Kayalıoğlu, şunları söyledi:

“Dizilerin seyredilmesini teşvik etmek için reyting cihazı bulunan evlere aylık 300 TL teklif edildiği tespit edildi. Evlere bırakılan telefon numaraları ve isimler vardı, araştırıldı. Özellikle, ‘Ayrılık’ın adı geçiyor. ‘Çılgın Kanal’ın adı ise sadece iki evde geçmiş. Problem, bu evlerden gelen ölçümlerdeki ani değişim üzerine fark edildi. AGB hemen denetçiyi uyardı.”

Etkilenen ev sayısının 20’ye yakın olmasından şüphelendiklerini söyleyen Kayalıoğlu, “Bu evler, hemen ölçüm dışı bırakıldı. Savcılık raporuna göre çok ciddi bir tazminat davası açılacak. Belki TRT bile dava açabilir” dedi.



TRT’den dava



TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’in reyting ölçümlerinin inandırıcı olmadığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu anımsatan TRT yetkilileri, şunları söyledi:

“Bu sahtekârlığı kim yapıyorsa cezasını çekmeli. Savcılık raporuyla suç tespit edilirse, biz de bu olaya karıştırdıkları için sorumlu kişiler hakkında davamızı açarız.”



‘Ben yeniyim, o işleri bilmem’



Çılgın Kanal’ın ilk dizisi olduğunu belirten Yasemin Nak, şöyle konuştu: “Dizimin adını böyle bir olayda geçiriyorlarsa, bunu kanıtlamaları gerekir. Ben de suç duyurusunda bulunacağım. Çok büyük haksızlık yapılıyor. Reyting listesine bakın, dizimizin reytingleri çok düşük zaten. TRT’ye reyting barajını aşamadığım için ceza ödediğim oluyor. Ayrıca, ben yeni bir yapımcıyım zaten, o işleri hiç bilemem.”

“Ayrılık” dizisinin yapım şirketi Akademi Neo ise bir açıklama yapmadı.

