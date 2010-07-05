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Politika

'Parayı verelim, adayı boşaltın' haberleri gerçek dışı!'

Başmüzakereci Egemen Bağış, Kıbrıs Rum yönetimi lideriyle görüşmediklerini açıkladı.

05 Temmuz 2010 03:00

T24 - Yunan ve Rum medyasında yer alan "Maraş'a karşılık bazı müzakerelerin açılmasına Rumlar'ın onay verebileceği mesajı Ankara'ya iletildi" haberlerinin uydurma olduğunu belirten Başmüzakereci Bağış, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Hristofyas ile görüşmediklerinin açıkladı.  

Hristofyas: Para verelim, adayı boşaltın

AB Genel Sekreterliği (ABGS), Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Dimitris Hristofyas arasında, bugünkü Yunan ve Rum basın-yayın organlarında yer verildiği şekilde Brüksel'de herhangi bir görüşmenin olmadığını bildirdi.

ABGS, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hristofyas'ın Astra Televizyonu'na yaptığı belirtilen ve Maraş'a karşılık Türkiye'nin bazı AB müzakere başlıklarının açılmasına onay verebilecekleri mesajını Sayın Bağış aracılığıyla Ankara'ya ilettiği yolundaki açıklama ile, bu konuyla bağlantılı olarak Yunan ve Kıbrıs Rum basın ve yayın organlarında yer verilen diğer haberler tamamen gerçek dışı ve uydurmadır" denildi.

Açıklamada, Hristofyas'ın muhatabının KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu olduğu ve iki lider arasında kapsamlı çözüm müzakerelerinin doğrudan görüşmeler yoluyla devam etmekte olduğu kaydedildi.


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