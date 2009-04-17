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Sağlık

Parayı sonradan bulanın diyabet riski yükseliyor

Diyabet; önceden fakir olup geliri sonradan artan, fiziksel aktiviteyi azaltan, enerjisi yüksek gıdalar tüketeni daha çabuk yakalıyor.

17 Nisan 2009 03:00

Ünlü İngiliz bilim insanı Prof. Dr. Clifford Bailey uyardı: Şeker hastalığı, önceden fakir olup geliri sonradan artan, fiziksel aktiviteyi azaltan, enerjisi yüksek gıdalar tüketeni daha çabuk yakalıyor.

Diyabette dikkat edilmesi gerekenler - VİDEO

Diyabetin belirtileri - VİDEO

Diyabet görülme sıklığı - VİDEO


Diyabette risk altındaki kişiler - VİDEO


Dünyada 250 milyon diyabet hastasının bulunduğunu vurgulayan İngiliz bilim adamı Prof. Dr. Clifford Bailey Akşam gazetesine yaptığı açıklamasa, hastalığın görülme sıklığının çevresel değişikliklerden etkilenerek refah seviyesi yükselen başlayan toplumlarda ve insanlarda arttığına dikkat çekti.

Endokrinoloji ve metabolizma uzmanlarına seminer vermek için ülkemize geldiğinde görüştüğümüz Aston Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Diyabet Araştırmaları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bailey, diyabetin Türkiye'de görülme sıklığının Arap ülkelerine göre daha az olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin şansı var

Türkiye'nin hareketli yaşam tarzının teşvik edildiği bir ortamının olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Bailey, 'Obeziteden uzaklaşmanın içinde olduğu bir yaşam tarzıyla diyabet görülme sıklığını aşağı çekebilirsiniz. Türkiye'de diyabet sıklığı Avrupa'dan çok olsa da bir şansı var' dedi.

Fakirlikten zenginliğe geçişe Pasifik Okyanusu'nda madenleri sonradan keşfedilerek zenginleşen Nauru Adası ile Amerika'daki Pima yerlilerini örnek gösteren Prof. Dr. Bailey şunları söyledi:

'Spor yapılmayan, fiziksel aktivitenin olmadığı, enerji muhteviyatı çok yüksek olan gıdaların tüketildiği Amerikan yaşam tarzı hiç diyabetin görülmediği bu iki toplumu da her beş kişiden birinde diyabetin görüldüğü bir hale getirdi.'

Bilimin diyabet hastalarının tedavisi için kombine ilaç üretmek için çaba gösterdiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Bailey, şöyle konuştu:

'Yine de kimse tek bir hapla diyabet hastalığı tedavi edilir diye beklemesin. Tansiyondan kan sulandırmaya birçok ilacın da tedavilerine katıldığı diyabet hastaları için artık kişiye özel tedavi süreci başlıyor. Bilim diyabetin seviyesine göre özel tedavi yollarını uygulamaya başladı.'

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil'i hayranlıkla izliyoruz

Harvard Üniversitesi'nde diyabet üzerine araştırmalarıyla tanınan Türk bilim adamı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil'in çalışmalarını hayranlıkla izlediklerini de belirten İngiliz bilim adamı Prof. Dr. Clifford Bailey şunları söyledi:

' Gökhan Hotamışlıgil diyabet araştırmalarına yaptığı katkılarla uluslararası çapta ün sahibi, çok saygın bir bilim adamı. Tip 2 diyabetin fizyolojisini anlamamızı sağladı. Çalışmaları sayesinde hangi faktörlerin insülin direncine yol açtığı, insülin işlevini durdurduğu belirlendi. Bilim camiası onun sayesinde diyabet tedavisinde yeni hedefler saptadı ve biz de yeni tedavileri bu çalışmalar doğrultusunda odaklandırıyoruz.'

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