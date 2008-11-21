Parayı hamamda yemişler!

Müşterilerin 4.5 milyon dolarını zimmetine geçirerek kaçan ve İzmir’de teslim olan bankacı Feyzan Ermiş, ‘Paraları ne yaptınız?’ sorusuna, ‘Hamamda yedik’ karşılığını verdi

Antalya’da çalıştığı bankada 4.5 milyon doları zimmetine geçiren bankacı Feyzan Ermiş (35) ve eşi Serhat Ermiş polis teslim oldu. Serhat Ermiş, “Paraları nerede harcadınız?” sorusuna, “Hamamda” diye yanıt verdi.



Müşteri ilişkileri yöneticisi olan Feyzan Ermiş, 11 Kasım’da rahatsızlandığını söyleyerek bankadan çıktı. Ermiş çiftinden 4 gün boyunca haber alamayan yakınları polise başvurdu. Bankada yapılan incelemenin ardından Feyzan Ermiş’in işlem yaptığı hesaplardan birinden 1 milyon 357 bin doları çekerek zimmetine geçirdiği, bu hesabın ABD’de yaşayan Türk müşteri M.T.’ye ait olduğu belirlendi.



İzmir’den getirildiler



Parasını çekmek için 11 Kasım’da bankaya gelen M.T.’yi gören Ermiş’in bu nedenle rahatsızlanmış gibi yapıp şubeden ayrıldığı ortaya çıktı.



Bankacı Ermiş ve birlikte kaçtığı eşi Serhat Ermiş, önceki akşam İzmir’de polise teslim oldu.

Antalya’dan gelen ekip, Ermiş çiftini teslim alarak dün sabah Antalya’ya getirdi. Adliyede doktor kontrolünden geçirilen çift, sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği’ne götürüldü.



Bankacı Ermiş, adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakırken, el ele tutuştuğu eşi Serhat Ermiş, “Paraları nerede harcadınız?” sorusuna, “Hamamda” diye karşılık verdi. Polise teslim olduklarında üzerlerinde hiç para bulunmayan çiftin sorgusu sürüyor.



2.5 yıldır para aktarıyor



Banka yetkilileri, olayı araştırması için 2 müfettiş görevlendirdi. Müfettişler, iki kez denetleme geçiren Feyzan Ermiş’in 2.5 yıldır müşteri hesaplarıyla oynadığını ve bu sürede yaklaşık 4.5 milyon doları kendi hesabını aktardığını belirledi.



Müfettişler, Ermiş’in müşteri hesaplarını sürekli değiştirerek denetimden kurtulduğunu da tespit etti.





