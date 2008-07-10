T24 LogoT24 Logo
Spor

Paraya para demiyorlar

La Liga temsilcisi FC Barcelona, gelecek sezonki bütçelerinin 380 milyon Euro olduğunu açıkladı...

10 Temmuz 2008 03:00

FC Barcelona, gelecek sezonki bütçelerinin 380 milyon Euro olduğunu açıkladı.

 

Barcelona kulübünün ekonomik işler sorumlusu Ferran Soriano tarafından yapılan açıklamada, 2007-2008 sezonunda kulübün 16.1 milyon Euro kar ettiği bildirildi.

 

Geçen sezon Barcelona'nın gelirlerinin bir önceki sezona oranla 18.9 milyon Euro artışla toplam 308.8 milyon Euro olduğu, harcamaların da 22 milyon Euro artarak 292.6 milyon Euro'yu bulduğu kaydedildi.

 

Barcelona ayrıca banka borcunu 39.8 milyon Euro'dan 13.6 milyon Euro'ya düşürdüğünü de duyurdu. Gelecek sezon için 380 milyon Euro bütçe öngören Katalan kulübü, harcamaların 355 milyon Euro'ya yükseleceğini tahmin ediyor.

 

Öte yandan Barcelona kulübünün eski başkan yardımcısı Sandro Rosell'in başını çektiği bir grup tarafından kulüp başkanı Joan Laporta'nın düşürülmesine yönelik verilen önerge gelecek pazar günü oylanacak. Barcelona'yı kötü yönetmekle suçlanan Laporta, eleştirileri dikkat aldıklarını ve daha iyi yönetim yapmak zorunda olduklarının farkına vardıklarını söyledi. (Spor Servisi)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24