Paraya para demiyorlar

FC Barcelona, gelecek sezonki bütçelerinin 380 milyon Euro olduğunu açıkladı.

Barcelona kulübünün ekonomik işler sorumlusu Ferran Soriano tarafından yapılan açıklamada, 2007-2008 sezonunda kulübün 16.1 milyon Euro kar ettiği bildirildi.

Geçen sezon Barcelona'nın gelirlerinin bir önceki sezona oranla 18.9 milyon Euro artışla toplam 308.8 milyon Euro olduğu, harcamaların da 22 milyon Euro artarak 292.6 milyon Euro'yu bulduğu kaydedildi.

Barcelona ayrıca banka borcunu 39.8 milyon Euro'dan 13.6 milyon Euro'ya düşürdüğünü de duyurdu. Gelecek sezon için 380 milyon Euro bütçe öngören Katalan kulübü, harcamaların 355 milyon Euro'ya yükseleceğini tahmin ediyor.

Öte yandan Barcelona kulübünün eski başkan yardımcısı Sandro Rosell'in başını çektiği bir grup tarafından kulüp başkanı Joan Laporta'nın düşürülmesine yönelik verilen önerge gelecek pazar günü oylanacak. Barcelona'yı kötü yönetmekle suçlanan Laporta, eleştirileri dikkat aldıklarını ve daha iyi yönetim yapmak zorunda olduklarının farkına vardıklarını söyledi. (Spor Servisi)