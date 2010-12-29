-PARAŞÜTÇÜLER YERDE UÇUYOR ANKARA (A.A) - 29.12.2010 - Askeri paraşütçüler, çok az ülkede bulunan dikey rüzgar tüneliyle modern şartlarda eğitim alıyor. Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde bulunan dikey rüzgar tüneli, paraşütçülere 3-5 yılda verilebilen eğitimi 6 haftada verme imkanı sağlıyor. Eğitimi yerinde göstermek amacıyla Genelkurmay Başkanlığınca Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki dikey rüzgar tüneline basın turu düzenlendi. Gazeteciler, dikey rüzgar tüneline gelişlerinde Özel Kuvvetler Komutanlığı Seferberlik Tetkik Daire Başkanı Tuğgeneral Lokman Ekinci ve Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Tayyar Süngü tarafından karşılandı. Basın mensuplarına dikey rüzgar tüneli ve paraşüt eğitimi konusunda brifing veren Özel Kuvvetler Komutanlığı Askeri Serbest Atlayış Paraşüt Kurulu Başkanı Albay Oğuz Tozak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde paraşüt eğitiminin statik ve serbest olmak üzere iki bölümde yapıldığını söyledi. Statik atlayışın yaklaşık 400 metre irtifadan yapıldığını ve paraşütün otomatik olarak personelin atlamasıyla açıldığını belirten Albay Tozak, bu atlayışlarda paraşütün kumanda ile açılabildiğini bildirdi. Serbest paraşüt atlayışının ise bin ile 10 bin metre yüksek irtifadan yapıldığını anlatan Albay Tozak, serbest atlayışlarda paraşütlerin atlayan personel tarafından açıldığı bilgisini aktardı. Özel Kuvvetler Komutanlığınca paraşütçü yetiştirmek için statik ve serbest atlayış paraşüt kursları düzenlendiğini ifade eden Albay Tozak, atlayış sınavlarını geçen, tam teçhizatlı yüksek irtifadan gece atlayışını yapanların serbest paraşüt brövesi alabildiğini kaydetti. Albay Tozak, paraşütçüler için verilen yer eğitiminin bir bölümünün de dikey rüzgar tünelinde yapıldığını anlattı. Milli Savunma Bakanlığının projesi olan dikey rüzgar tünelinin Türk mühendisler tarafından yapılarak 31 Ekim 2008'de Özel Kuvvetler Komutanlığına teslim edildiğini de ifade eden Albay Tozak, dikey rüzgar tüneli ile uçaktan çıkıştan paraşüt açılana kadar olan serbest düşüş bölümünün yapay ortamda gerçekleştirildiğini dile getirdi. -EĞİTİM MALİYETİ DÜŞTÜ- Dikey rüzgar tünelinde havanın kapalı kanallardan geçerek uçuş odasında istenen hız ile verilmesinin sağlandığını söyleyen Albay Tozak, şunları söyledi: ''Dikey rüzgar tünelinin kullanım amacı, serbest paraşütçülerin serbest düşüş eğitim ihtiyaçlarını emniyetli, kısa süre içinde ve ekonomik olarak karşılamaktır. Serbest paraşüt eğitimleri riskli, uzun süreli ve yüksek maliyetlidir. Dikey rüzgar tüneli sayesinde riskli bir eğitim olan serbest paraşüt eğitiminin serbest düşüş safhası, tamamen kontrollü ve emniyetli bir ortamda yapılmaktadır. Uçaktan yapılan atlayışta serbest düşüş süresi 30 saniyedir. Dikey rüzgar tünelinde bir personel eğitim boyunca 60-90 dakika uçuş yapabilmektedir. Daha önce 3 ile 5 yılda ortalama 150 atlayış yaparak kazandığı yeteneğe artık 6 hafta gibi kısa bir sürede ulaşabilmektedir. Uçuş maliyetleri karşılaştırıldığında ise, uçaktan yapılan 30 saniyelik atlayışın maliyeti ortalama 60 dolar iken tünelde aynı sürede yapılan eğitim maliyeti ortalama 2 dolardır.'' Tam teçhizatlı bir paraşütçünün de görev aldığı sunumda Albay Tozak, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Serbest atlayış paraşütlerinin 160 kiloya kadar ağırlığı taşıyabildiğini belirten Albay Tozak, eğitimler kapsamında ilk defa atlayacaklara yükseklik korkularını yenmeleri için psikolog eşliğinde eğitim verildiğini de söyledi. -PARAŞÜTÇÜLERDEN GÖSTERİ- Brifingin ardından Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli paraşütçüler tarafından dikey rüzgar tünelinde gösteri yapıldı. İlk olarak paraşüt eğitimine yeni başlayan kursiyerlere verilen eğitimin canlandırıldığı gösteri sonrası tam teçhizatlı 4 paraşütçü önce bireysel ardından toplu gösteri yaptı. Daha sonra uçuş odasına giren iki paraşütçünün gösterisi de ilgiyle izlendi. Öte yandan dikey rüzgar tünelindeki eğitime katılanlar 8 metre yüksekliğe kadar çıkabiliyor. Uçuş alanının çapı 4 metre olan tünelin yükseliği ise 24 metre. Komuta kontrol odası, bekleme odası ve uçuş alanının da bulunduğu dikey rüzgar tünelinde rüzgarın hızı saatte 260 kilometreye kadar çıkabiliyor.