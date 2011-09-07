-Paraşüt pilotu kendini savundu FETHİYE (A.A) - 07.09.2011 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütünden 700 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitiren genç mühendis Caner Güler'in tutuklanan uçuş pilotu Murat Sait Yeşilbaçar, kazada ihmali olmadığını söyledi. Babadağ'dan tandem uçuş yaptıktan sonra yaklaşık 700 metre yükseklikten kayalıklara düşerek hayatını kaybeden makine mühendisi Caner Güler ile birlikte uçuşu gerçekleştiren yamaç paraşütü pilotu Murat Sait Yeşilbaçar, nöbetçi mahkemede verdiği ifadede, uçuş öncesi kemerlerin takılı olduğunu iddia ederek, ''Müşterim panikleyince kemer açılmış olabilir. Olaydan sonra durumu jandarmaya bildirdim. Kazada ihmalim yok'' dedi. İfadesinde 15 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yaptığını söyleyen Yeşilbaçar, şunları kaydetti: ''Uçuş öncesi tüm kontrolleri yaparak uçuşa kalktık. Bu zamana kadar 4 bin-4 bin 500 uçuş gerçekleştirdim. Kaza günü 3-4 uçuştan sonra bu müşterimle uçtum. Müşterime de her müşteride olduğu gibi uçuş anında neler yapılması gerektiğini anlattım. Giydiği tulumdaki kemerlere dokunmamasını söyledim. Kalkış sırasında hiçbir olumsuzluk yoktu. Havalandıktan 3-4 dakika sonra kaza oldu. Yolcu paraşütü yan taraflarından tutması gerekirken klipslerden tutunca kendisini de geriye attı. Birkaç kez debelendi. Sakin olmasını söyledim. Klipslerin açıldığını anlayınca yolcuyu kendime doğru çekmeye çalıştım, 'kendini bırakma, iyi tutun' dedim. Gücü kalmamıştı, 'ellerini bırakma' dememe rağmen ellerini yavaşça bıraktı. Bu anda düştü. Havalandığımız sırada uçuş takımı tam vaziyetteydi. Böyle olmasa zaten kalkış anında hemen düşerdi. Oysa kaza 4-5 dakika sonra meydana geldi. Benim ihmalim yok. Suçsuzum.''