Parasız yatılı sınavında ücret yok

Türk Eğitim-Sen’in Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavı için başvuran öğrencilerden para alınmamasına yönelik açtığı dava ile ücret alınma işlemi iptal edildi.



Danıştay 8. Dairesi, Devlet Parasız ve Yatılılık ve Bursluluk sınavı için başvuran öğrencilerden para alınmasının işlemini iptal etmesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, bir açıklama yaparak DPY sınavlarından, sınav ücreti alınmayacağını bildirdi.



Türk Eğitim-Sen İstanbul Bölge Başkanı Hanefi Bostan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmakta olan Devlet Parasız ve Yatılılık ve Bursluluk sınavı için başvuran öğrencilerden para alınmasının, Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Türk-Eğitim-Sen Zonguldak Şubesi tarafından yargı yoluna taşındığını, Danıştay 8. Dairesi'nin ise sınavdan ücret alınması ile ilgili yürütmenin durdurulması kararını verdiğini kaydetti.



MEB’e yargı kararı hatırlatıldı



Danıştay kararı olmasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı'nın, sınavın isminden “Devlet” ibaresini kaldırarak sınav ismini “Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) 2009” olarak değiştirdiğini anımsatan Bostan sözlerini şöyle sürdürdü:



“Kılavuzun 3.maddesinde sınava başvuracak öğrencilerden 10 TL sınav ücreti alınacağını 27 Şubat 2009 tarihinde açıklamıştı. Sınav ücretinin istenmesinin yanlış olduğu hatırlatıldı. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı 23 Mart 2009 tarihinde yeni bir açıklama yaparak sınav ücreti alınmayacağını duyurdu.



Bu duyurusunda; '2009 Yılı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına (YİBO) başvuru işlemleri 23 Mart-03 Nisan 2009 tarihleri arasında yapılacaktır. Millî Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği'nin sınava başvuru yapan öğrencilerden sınav ücreti alınmayacağına dair görüşü gereği bu yıl başvuru yapan öğrencilerden sınav ücreti alınmayacaktır. Bu düzenlemeden dolayı 23 Mart 2009 tarihli olarak kılavuz güncellenmiştir' açıklaması yapıldı.”



