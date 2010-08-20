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Dünya

PARASIZ DA YAŞANIYOR ANKARA (A.A)

20 Ağustos 2010 16:13

-PARASIZ DA YAŞANIYOR ANKARA (A.A) - 20.08.2010 - İngiltere'de bir adam, 2008 yılının kasım ayından bu yana parasız yaşıyor.  Bristol yakınında organik tarım yapılan bir tarlada, Freecycle hareketinin kendisine verdiği, park halindeki bir karavanda yaşayan 31 yaşındaki Mark Boyle, kendi yiyeceklerini yetiştiriyor, odun sobası yakıyor ve elektriğini, deneye başlamadan önce aldığı güneş paneliyle üretiyor.    Tarlada haftanın üç günü gönüllü olarak çalışan Boyle'un cep telefonu sadece gelen çağrılara açık, bir de güneş enerjisiyle çalışan dizüstü bir bilgisayara sahip.   Altı yıldır vejeteryan olan Mark Boyle, 2007 yılında, insanları yetenekleri ve sahip olduklarını paylaşmaya teşvik eden, şu anda 17 bin üyesi olan, justfortheloveofit.org adresli bir serbest ekonomi internet ağı kurmuş.  Boyle, Bristol'daki yüzen evini sattığını, organik gıda şirketindeki işinden ayrıldığını, parayla aldığı herşeyin bir listesini yaptığını ve bunların yerine ne kullanabileceğini bulmaya çalıştığını kaydetti.  Diş macunu yerine mürekkep balığı kılçığı ve doğada yetişen rezene tohumlarını kullandığı söyleyen Boyle, iPod gibi şeyleri hayatından çıkardığını, bu gibi şeylerin yerini kuş seslerinin aldığını belirtti. Parasız bir dünyada herşeyin daha fazla zaman aldığını ve çaba gerektirdiğini ifade eden Mark Boyle, kıyafetlerini soğuk su dolu lavaboda yıkadığını, çamaşır deterjanı yerine sobasının üzerinde kaynattığı kabuklu yemişlerin suyunu kullandığını, çamaşır yıkamanın 2 saatini alabildiğini söyledi. Boyle, "Şu anda hayatımdan çok memnunun, böyle yaşamayı sürdüreceğim. Daha önce hiç bu kadar mutlu ve zinde olmamıştım" dedi.     Kuzey İrlanda'da büyüdüğünü, burada arkadaşlarına bir şeyler ısmarlamanın erkekliğin göstergesi olduğunu belirten Boyle, şimdi bunun yerine onları karavanına davet ettiğini ve burada kamp ateşi çevresinde oturup, evde yapılmış elma şarabı içtiklerini söyledi. "Parasız Adam: 1 Yıllık Ekonomik  Yaşam" (The Moneyless Man: A Year of Economic Living) adlı bir kitap da yazan Boyle, internet günlüğü ve kitabı yüzünden çok az kadının kendisiyle ilgilendiğini, ülkede parasız yaşamak isteyen bir kadın bulursa çok şanslı olacağını belirtti. 

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