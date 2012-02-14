Parasını bankada unutanlar için son uyarı!

T24 - Bankalar, 10 yıldır işlem görmediği için 'unutulmuş' kabul edilen hesapları 15 Şubat'tan itibaren ilan edecek. Üç ay içinde sahibi çıkmayan hesaplar Hazine'ye devredilecek.

Bankalarda açtırdığı hesabını unutanlar için kritik üç ay başlıyor.

Bankalar, son 10 yıldır hiçbir işlem görmeyen hesapları 15 Şubat'tan itibaren ilan edecek. Hesaplar, yasa gereği üç ay süreyle yani 15 Mayıs'a kadar askıda kalacak.

Vatandaşlar, bankalarla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) internet sayfalarından bu hesapları kontrol edebilecek.

Bankalardaki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacak hesaplarının sahibi çıkmazsa, para önce TMSF'ye aktarılacak. Fon, daha sonra parayı Hazine'ye devredecek.

Bankacılık Yasası'na göre 10 yıldır işlem görmeyen hesaplar, zamanaşımına uğramış hesap olarak kabul ediliyor. Son beş yılda bu işlemle Hazine'ye tam 144 milyon lira devredildi.

Bankalarda unutulan hesapların tutarı, 2011'de rekor düzeye ulaşmış ve 42.5 milyon lirayı aşmıştı.