Parası olsa çoğu kadın boşanır

T24- Yakında 'Avrupa Avrupa' adlı diziyle ekrana gelecek olan İpek Tuzcuoğlu: Türkiye'deki kadınların yüzde 90'ına ekonomik özgürlük verilse, çoğu eşinden ayrılır. Çünkü aşkla evlenmiyorlar









Bu sezon, TRT'de yayınlanacak 'Avrupa Avrupa' adlı diziyle ekranlara gelecek olan İpek Tuzcuoğlu, Sabah'ın Kelebek ekinde yayımlanan röportajında artık işine dört elle sarıldığını söylüyor: Geçtiğimiz beş-altı yıl, ilişki odaklı yaşadım. İş geldiğinde "Bir dakika" diyordum. O dönem aşkta başarılı olma peşinde koşarken, şimdi başarının peşinde aşkla koşuyorum.





Geçtiğimiz aylarda eşinizden boşandınız; bu süreci nasıl geçirdiniz?

Ütopik ama inandığım bir şeyi söyleyeceğim; Türkiye'deki kadınların yüzde 90'ına ekonomik özgürlük verilse, çoğu eşinden ayrılır. Çünkü insanlar aşkla evlenmiyorlar...





Siz aşkla evlendiniz...

Benimki farklı bir durum. Benim açıklayamayacağım, anlatamayacağım özel süreçler var. Evliliğin temelinde aşk ve sevgi olmalı. İkisinin doğru koordinasyon içinde olması gerekir. Mantık için, menfaatlar için, sadece çocuk yapmak için evlenilmez. İyi ki böyle bir ilişki yaşamışım. Artık ne kadar değerli ve özel olduğumun farkındayım. Büyük bir başyapıt çıkartacak dönemdeyim.





Ayrılık zor bir süreç mi?

Her ayrılık sürecinde insanlar bir kere dibe vuruyorlar. Kimi karanlıkta hissediyor, kimi üşüyor. Ayrılık çok sancılı bir süreç, sevdiğin bir insandan ayrılıyorsun. Ama yaşamı ortak işleyemediğin noktada cesur davranman gerekiyor.







Boşanmanız ani olunca "Dizi bitti, aşk bitti" yorumları yapıldı...

Beni tanıyan insanlar için komik bir benzetme bu. Bende bu durum negatif işler. Kasetim yok, bayi bayi gezmiyorum.





Bir oyuncuya süper primler yaşatacak bir şey değil ki bu.

Ben kendimi bildikten sonra, vicdanım rahat olduktan sonra gerisinin önemi yok.







"Keşke bu kadar acele evlenmeseydim" demediniz mi?

Evlenmeseydim de "Acaba evlense miydim?" diye düşünebilirdim. Keşkeleri bir kenara atmak, o durumdan iyi bir tez çıkarıp yaşam arşivine kaldırmak lazım. İyi ki de yaşamışım; çok şey öğrendim. Tekrar olsa, tekrar evlenirdim. Çok güzel bir evlilik yaptım, çok güzeldi her şey.





Aşk evliliğiydi yani

Aşık olmasam evlenir miyim? Deli miyim? Hayatı farklı farklı işlemeye başladığınız zaman, orada problemler çıkıyor. Hayaller, umutlar güzel ama adapte olamadığınız süreç içinde ortak bir kararla, ileride daha çok üzülmemek için ayrılmak gerektiğini düşünüyorum ben.





Ayrı düşünce yapısına mı sahipmişsiniz?

Tabii, tabii. İkimiz de çok farklı olduğumuzu gördüğümüz için ortak işleyemedik yaşamı

Ne demek hayatı ortak işleyemedik; o diş macununu ortasından sıkıyordu, siz ucundan mı?

Öyle romantik komedi tadında problemlerimiz olsaydı,evliliğimiz devam ederdi. İlişki ardından konuşmak da doğru gelmiyor bana. Dostlarımla bile paylaşmam ben. Ketumun ketumu bir kadınım. Ben sinyal vermem.





Kıskançlık denildi gerekçe olarak...

Seven insan bir noktada kıskanır. Doğru şekilde, saygılı şekilde bitmesi önemli olan.



'Avrupa Avrupa'nın ilginç bir konusu var, değil mi?

Evet, Avrupa Birliği'yle ilgili bir sit com. Bu sene bana gelen teklifler içinde dördüncü sitcom'du bu. Dram beklediğim için şaşkınlık içinde kaldım. Bir önceki dizide komedide oynuyordum, sanırım o yüzden hep sit com teklifi geldi. Kariyer planlamamda komedi oynamak yoktu ama senaryoyu çok beğendim. Sit com'un ritmi çok farklı; özhakiki oyuncu olmanız gerekiyor. Yoksa mümkün değil sahtekarlığa hiç yer yok.





Rolünüz ne?

Canlandırdığım karakterin benimle hiç alakası yok. Tipik bir Türk kadınıyım. Mumbar dolması saran, imambayıldı yapan... Hayatımda ilk kez bu anlamda mutfağa girdim. Sette işim çok zor; hem rol yapıyorum, hem yemek, hem de ev işi... Sürekli çalışıyorum, çok yoruluyorum. Yorulduğum kısmı; ev işi kısmı. Kocası tır şoförü olan, sürekli terlik fırlatan bir kadınım.