Parası olmayan Ukrayna'ya giremeyecek

Ukrayna'da hükümet, yasa dışı göçle mücadele için yeni bir uygulamayı yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor. Ukrayna'ya gelen veya ülke üzerinden transit geçiş yapan yabancılar, para beyanında bulunmak zorunda olacak.



Yeni uygulama, yasa dışı göçmen gelme riski bulunan ülkelerin vatandaşlarının ve uyruksuz kişilerin, Ukrayna'ya girişlerinde ve ülkeden transit geçişlerinde üzerlerinde ülkede bulundukları süre içinde yaşamlarını idame ettirmelerini sağlayacak miktarda para bulunup bulunmadığının kontrol edilmesini öngörüyor.



Bunun Avrupa Birliği standartlarına uyum çerçevesinde atılan bir adım olduğu belirtilirken, hangi ülke vatandaşlarının uygulamaya maruz kalacağı konusu ise belirsizliğini koruyor. (DHA)

