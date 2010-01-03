'Paranoyayı hangi olay yarattı belli değil'

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Genelkurmay Başkanlığı’nın, Ankara’daki iki askeri aracın “şüphe” üzerine durdurulması üzerine önceki gün yaptığı “Bu olay, son günlerde yaşananların kişileri ve toplumu ne hale getirdiğini gösteriyor” açıklamasına Afyonkarahisar’dan imalı yanıt verdi. Arınç “Türkiye’de buna benzer o kadar olay yaşandı ki, artık hangisinin toplumda paranoya yarattığını seçmek mümkün olmuyor” dedi. Arınç, iki sivil araçtaki kişilerin “sivil giyimli asker” olduğunu da vurguladı.

Gazetecileri, “Arkadaşlar, siz de herhalde konuları çoğu zaman birbirine karıştırıyorsunuz. Her kafadan bir ses çıkınca buna benzer haberlerin de gerçeklik derecesi iyice azalmış olur” diye eleştiren Arınç, “Bu haberleri biraz ayıklamamız lazım. Hepsinde müşterek olan konu şudur ki, sivil arabalarda asker kişiler var ama sivil kıyafetliler. Askeri kurumları içerisinde sivil işlerle görevlendirildikleri anlaşılıyor. Yani, birisinin teknisyen, birisinin sebze alımı için dışarı çıkmış bir kişi olması ne kadar önemlidir?” diye sordu.





Yaptıkları işler nedir?





Gazetelere göre, iki araçta iki kişi değil, birinde beş, diğerinde dört kişi olduğuna dikkat çeken Arınç, şunları söyledi: “Yaptıkları işler nedir, ne değildir, bunlar çok önemli şeyler değil. Hakimin kendi isteğiyle, kendisini takip ettiği öne sürülen iki araç durdurularak ve arama yapılarak bir sonuç ortaya çıkarılmaya çalışılıyorsa, bu araştırmaya yapanlar neticeyi de açıklarlar. Orada ortaya çıkan kişilerin sivil kıyafetle ama asker kişiler oldukları söyleniyor. Bu haberleri biraz ayıklamamız lazım. Yani hepsinde müşterek olan konu şudur ki, sivil arabalarda asker kişiler var ama sivil kıyafetliler. Yaptıkları işlerde kendi yine askeri kurumları içerisinde sivil işlerle görevlendirildikleri anlaşılıyor. Yani birisinin teknisyen, birisinin sebze alımı için dışarı çıkmış bir kişi olması ne kadar önemlidir?





Az konuşmak hayırlı olur





Biz bunlarla daha çok meşgul olmayalım. Ama, gazetelerimiz maalesef 32 kısım tekmili birden adeta sonu belli olmayan biz dizi şekline getirirlerse bu konuyu, çok daha dedikodu, çok daha yalan, yanlış haberlerle, bu işler birbirine karışmış olur. Bırakalım savcıyı, hâkimi, kendi soruşturmalarını yapsınlar. Bunlara ilişkin yargıyı başka yönlere yönlendirecek ve etki altına alabilecek sözlerden ve davranışlardan kaçınmış olalım. Türkiye’de son yıllarda bu ve buna benzer o kadar çok olay yaşandı ki, artık hangisinin toplumda paranoya getirdiğini doğru seçmek mümkün olmuyor. Kim daha çok az konuşursa, kim daha az yargı sürecini etkilerse, ülke adına çok daha hayırlı işler yapmış olur. Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğuna, hâkimlerimizin, savcılarımızın ve kolluk kuvvetlerimizin yasalar çerçevesinde kendilerine düşen görevi en güzel şekilde yerine getireceğine inanıyorum.”





“Ben de dışardan izliyorum”





Arınç, yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendirdiği sorulunca, “Savcılık konuyla ilgisi olduğu iddia edilen kişilerin sorgulamasını yapıp hakime sevk ediyor. Bunlar serbest bırakılıyor ama tahkikatın devam ettiği söyleniyor. Ben de sizler gibi olayın mağduru olarak gösterilsem dahi yine sizler gibi hadiseyi dışardan izliyorum” dedi.