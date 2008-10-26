'Paranın yüzde 25'i gelse fena mı olur'

Sabah gazetesinden Şelale Kadak'ın sorularını cevaplayan Akbank Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fikret Önder, Türklerin yurt dışında 70-100 milyar dolar arası bir parası olduğuna inanıyor ve 'Yüzde 25'i gelse fena mı olur' diyor.



Şelale Kadak'ın röportajı



Karşımda sakin, kelimeleri mümkün olduğunca dikkatli seçmeye çalışan deneyimli bir bankacı oturuyor. Akbank'ın özel bankacılık bölümünün emanet edildiği Fikret Önder'den söz ediyorum. Banka 2001 yılında özel bankacılık bölümünü kurmak için harekete geçtiğinde, o sırada İngiltere'de bir bankada görev yapan Fikret Önder transfer edilmiş ve bu bölümü kurma görevi ona verilmişti. Hemen akabinde biz de bir sohbet yemeğinde buluşmuştuk. Geçen 7 yılda Akbank'ın 'private banking' yani özel bankacılık birimi tam 10 milyar dolarlık bir fonu yönetir hale geldi. Kurumsal müşterileri bir yana en az 500 bin YTL'sini bankaya yatıran 3 bin müşterisi için de en iyi kazancın nereden geleceğine kafa yoruyor. Hemen söyleyeyim sadece geçen yıl yönettiği fonu yüzde 50 büyüttü. Şimdi dolar almış başını giderken borsalar tepetaklak olurken yatırımcının kafası tamamen karışmışken en çok onlara iş düşüyor. Peki böylesi büyük paraları yönetmek durumunda olan bu yöneticiler son gelişmeleri nasıl değerlendiriyor. İşte merak ettiğimiz sorular ve Fikret Önder'in cevapları



* Herkes bir şey söylüyor. Yurt dışındaki Türklere ait paradan ne kadarı gelir?



Burada üç çeşit Türklerin parası var. İşçilerin parası var. Ama ben gurbetçilerin parasının gelmeyeceğini düşünüyorum. Kaldı ki zaten onlar Türkiye'ye dönerse vergisiz o parayı getirebiliyorlar. Hayretle bakıyorum hep işçi parasından söz ediyorlar. Oysa bunun amacı da o değil ki. Şirketlerin parası ve varlıklı Türk vatandaşlarının yabancı bankalarda tuttukları paralar var. Spekülasyonlar yapıldı. Çok abartılı rakamlar da var ama ben 100 milyarın altı 70 milyar dolar civarı bir para olduğunu zannediyorum d ı ş a r ı - d a . . . Y ü z d e 25'i de bu paranın Türkiye'ye gelse fena mı olur.



* Peki gelir mi sizce?



Ben beklenenden daha çok geleceğini tahmin ediyorum. İtalya örneğine bakıyorum. 2001 yılında İtalya böyle bir şey yaptı. Ve çok az yüzde 2.5 gibi faiz alacağım dediler ve İtalyanlar yurt dışında tuttukları 60 milyar Euro'yu ülkelerine getirmişler. Düşünün İtalya'ya öyle çok talep gelmiş ki sonradan faiz oranını 3'e 4'e çıkarmışlar. Yani İtalyanlar çok iyi sonuç aldı.



Para piyasayı bekliyor



* Yurt dışından para geliyor mu sizce?



Bir miktar paranın girdiğini düşünüyoruz ama şimdi bu kanunun çıkması bekleniyor.



* Akbank olarak dolar için beklentiniz nedir? Çok yükseldiğini düşünüyor musunuz?



1.70'i 2006'nın 6'ncı ayında az bir süreyle gördük. Bunun gibi kısa süreli yükselişleri birkaç defa yaşadık. Biz hala doların buralardan döneceğini düşünüyoruz, öngörüyoruz. Ya da kuvvetli beklentimiz böyle.



* Niye kuvvetli beklenti içindesiniz?



Çünkü bu gibi yükselişlerden sonra bir düzeltme oluyor. Yine olacak. 'Ama ondan sonra ne olacak' diye sorarsanız, beklentim önümüzdeki dönem için yavaş fakat kalıcı bir yükseliş hareketi. Ama düzenli bir hareket, son günlerdeki gibi ani çıkışlar değil.



* Siz bankacı olarak doların nereye oturacağını düşünüyorsunuz?



1.50'ler civarının ekonomi için de ihracat için de çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yatırım bankaları sürekli olarak Türk parasının çok değerli olduğuna dair yorumlar yapıyordu. Bu başımızda Demokles'in kılıcı gibi duruyordu. Bunun daha normal ve makul seviyelere gelmesinin kötü bir gelişme olduğunu düşünmüyorum.



* Sizce dolar ne olursa çıldırır?



Gördük ki sadece bir hedge fonun çıkması bile doları çıldırttı Hedge fonların Türkiye'de ne büyüklükte oldukları bilinmiyor. Onun için buna cevap verebilmek zor. Binlerce hedge fon var, bunların ne kadarı Türkiye'ye angaje, başkaları da var mı bilmek zor. Hedge fonlar çok büyük kaldıraç kullanıyor ve yatırımlardan otoritelere hesap vermiyorlardı, büyük para yönetiyorlardı. Doğal olarak ilgi görüyorlardı.



(Sabah Gazetesi, 26.10.2008)

