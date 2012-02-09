Paranın kalbi Ataşehir’de atacak

T24 - İstanbul’un Ataşehir ilçesine dünyanın en önemli ekonomi merkezleri arasına girmesi beklenen finans merkezi yapılacak. 2.5 milyon metrekarelik merkezde, Kapalıçarşı ve Topkapı Sarayı’ndan esinlendi.









Dünyanın önde gelen finans merkezlerinden biri olması hedeflenen İstanbul Finans Merkezi’nin proje detayları açıklandı.



Merkezin 4 ana bölgeden oluşacağını anlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, “Kapalıçarşı’nın işleyişinden ve ortak mekan kullanımıyla Topkapı Sarayı’nın siluet ve tasarımından esinlenildi” dedi.



Proje tamamlandığında, Halkbank, Vakıfbank, Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurulu (BBDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) gibi kurumların Ankara’dan finans merkezine taşınacağını vurgulayan Erdoğan Bayraktar, şöyle konuştu: “Özel bankalar ve finans kuruluşları için de alanlar oluşturulacak. İnşaata yakında başlayacağız. Yüzyıllarca doğu batı arasında köprü olan İstanbul, yeniden dünyanın finans gözbebeği olacak.”



Projede uzun soluklu bir çalışma yapıldığının altını çizen Bayraktar, şu bilgileri verdi: “Geçmişin her döneminde güç, ihtişam ve zarafetin sembolü olan İstanbul, tarihi misyonuna yakışır bir şekilde önce bölgesel ardından da küresel ticaretin merkezi olacak. Finans merkezinin yaptırılması görevi Bakanlar Kurulu kararı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verildi.



Finans merkezi master planını yaparken; dünya ölçeğinde finans merkezi çalışmaları yapan yabancı bir proje grubu ile bölgesel nitelikte çalışmaları olan bir Türk proje grubunu birlikte çalıştırdık. Finans Merkezi’nin inşaası insanlara iş kapısı olacak. Proje tamamlandığında da 30 bin kişiye sürekli istihdam sağlanacak.”



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; merkezin içerisine Kapalıçarşı’nın modern bir kopyası yer alacak.



İstanbul’un tarihi dokusu ile ilişkilendirilerek geçmiş ve geleceğin çizgilerini birarada taşıyan bir siluet ortaya çıkacak.



İçerisinde, modern çalışma alanlarını barındıran, finans sektörünün kalbini oluşturan ve günün 24 saati canlı yaşam alanlarının bulunduğu yeni bir kent oluşturulması hedeflendi.



Finans merkezi, Topkapı Sarayı’nın etrafında oluşturulan yeşil banttan esinlenerek, İstanbul’un siluetinden kopmadan şehirden ayrılırken, yeşil alanlarla çevrenin nefes alması sağlandı.



Ayrıca Topkapı Sarayı’ndaki surlar gibi finans merkezinin etrafındaki podyum hattı üzerinde devam eden yollar tasarlanarak, alan tek bir bütün haline getirildi. Farklı işlevler için kullanılabilecek avlular oluşturuldu.



Tüm ortak alanlarda, İstanbul’un tarihi dokusunda yer alan ve geleneksel mimarinin imgelerini oluşturan çeşmeler, kapılar, arkadlar kullanıldı.



İstanbul Finans Merkezi’nin 2 milyon 500 bin metrekarelik bir alanda inşa edileceğini kaydeden Erdoğan Bayraktar, projeyle ilgili bazı detaylar verdi.



Buna göre; merkez 4 bölgeden oluşuyor. 560 bin metrekare ofis, 90 bin metrekare alışveriş, 70 bin metrekare otel alanı bulunuyor.



60 bin metrekare rezidans ve 2 bin kişilik bir konferans merkezi olmak üzere, 810 bin metrekare inşaat alanına sahip.



1’inci Bölge’de özel kurumlar ve denetim kuruluşlarına ait binalar yer alıyor. 2’nci Bölge’de ise banka ve finans merkezlerine ait binalar yer alıyor.



Kongre ve kültür merkezi ile oteller ve konutlardan oluşan 3’üncü bölge Kapalıçarşı’daki gibi fonksiyonel sürekliliğini sağlıyor.



Destek ve hizmet birimleri olarak tanımlanan okul, cami, polis ve itfaiye merkezinin bulunduğu 4’üncü Bölge ise ana bölge olarak tanımlanan 1’inci Bölge’nin çevresine yerleştiriliyor.



New York, Londra ve Dubai’deki finans merkezlerinden daha büyük bir alanı kapsayacak olan İstanbul Finans Merkezi, Anadolu yakasında Ataşehir ile Ümrani’ye ilçe sınırlarının kesiştiği noktada E5 ve TEM’den yararlanabilecek şekilde inşa edilecek. Finans merkezi iki metro hattıyla da İstanbul’a entegre edilecek. 7 gün 24 saat yaşayan bütüncül bir mekan olarak düşünülen İstanbul Finans Merkezi, 5 bodrum kattan oluşacak podyum bloğu üzerine inşa ediliyor.



Araç trafiği podyum içerisinde sağlanacağından, trafiğe kapalı ortak mekanlar ticaret, yaşam alanı olacak. Finans merkezinin etrafına da mini bir çevre yolu yapılacak. Podyum içinde 24 bin araçlık dev otoparklar bulunacak. Binalar arasında bisikletle ve yaya olarak gidilmesi sağlanacak.



