Paramızla rezil olduk!

T24 - Ay-yıldızlı ekip, Almanya hezimeti sonrası, futbolun emekleyen ülkesi önüne galibiyet parolası ile çıktı. Ancak baskılı göründüğü ilk yarıda Sadigov'un golüyle sarsıldı. İkinci 45'te oyunumuz yine tutmadı, 2010 perdesi dramatik skorla kapandı

Puan hesaplarıyla Berlin'e kanat çırptık, hüsrana uğradık, ne doğru dürüst oynadık, ne de yakaladığımız 'ender' fırsatları gole çeviremedik. Yenildiğimiz bir dünya takımıydı. Tek tesellimiz de buydu! Hemen dört gün sonra Azerbaycan'ı kantara koyduk, analizini yaptık, 'yeneriz' dedik...

Niye? Grubumuzda sıfır puana sahip, kalesinde üç maçta dokuz gol gördü.

Ama futbol bu... Üç puan alma düşüncesiyle çıktığımız maçta, yine kötü oynadık, oyun kontrolünü son on dakika hariç, elimize geçiremedik. Hadi bunları da geçtik, ilk yarıda fırsatlar yakaladık, yine atamadık! Almanya'dan sonra favori gösterildiğimiz grupta, yine 'azap' çekeceğiz! Azerbaycan yenilgisinin faturası ağır olacak. Bu üç puanı mumla arayacağız! Almanya - Azerbaycan maçlarından dört puan hesabı yapıyorduk. Bu hesaplar sadece düşlerde kaldı!

Azerbaycan, maça hızlı ve de baskı yaparak başladı.

Savadov'un karşı karşıya kaçırdığı pozisyondan sonra presi ön plana çıkardık. Hamit Altıntop'dan şutlar beklediğimiz anda 17'de sahneye çıktı, soluyla nefis vurdu, top üst direkten döndü 25'de Hamit-Semih paslaşmasında topla son buluşan Hamit cezaalanına girdi, sağ dışıyla vurdu, top kaleciden döndü. 40'da sağdan kazanılan korneri Shukurov kullandı, yerden kestiği topta Azeri ileri uç oyuncuları pas geçtiler, savunmadan ileri çıkan kaptan Sadigov gelişine yay üzerinden sert vurdu, Volkan'ın solundan top filelere gitti.

Hiddink, ikinci yarıya Nihat hamlesiyle başladı. Nihat'ın oyuna girişinin temelinde ofansta çoğunluk yaratmak yatıyordu.Ne var ki, bu yarıda yine ilk tehlike kalemizde oluştu. 54'de Nadirov soldan indi, topu altı pasa kesti, Savadov dokundu, Volkan son anda ayak koydu.

70'de Nihat, sol çarprazda kaleci ile karşı karşıya kötü vurdu. Ay-yıldızlı ekibimiz son on dakika içinde her türlü riski göze aldı, tüm hatlarıyla yüklendi, ama beraberliği sağlayamadı.



