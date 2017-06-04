Paralimpik sporculardan büyük başarı; 31 madalya

Yunanistan'da düzenlenen Paralimpik Yüzme Yarışlarında (IPC), yüzme engelli sporcular büyük başarı kazandı.

Dün başlayan ve bugün gerçekleştirilen yarışlarla sona eren yarışlarda, Türkiyeyi İstanbul Gençlik Spor Kulübü temsil etti. Türk sporcular kendi kategorilerinde rakiplerini geride bırakarak 31 madalya kazandı.

Yarışmalarda Bedensel Engelli Yüzme Sporcusu Nil Şahin 7 altın madalya kazanırken Karim Peker ile Kader Öcal da 5'er altın madalya alma başarısını gösterdi.

Sporcuların elde ettiği başarıyı AA muhabirine değerlendiren yüzme eğitmeni Duran Arslan, Yunanistan'da sporcuların göstermiş oldukları başarıdan dolayı büyük gurur yaşadıklarını söyledi.

Yarışmalara İstanbul Gençlik Spor Kulübü adına 6 sporcuyla katıldıklarını belirten Arslan, şöyle devam etti:

''Sporcularımız yarışmalarda 24 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Sporcularımızdan Nil Şahin 7 altın, Karin Peker 5 altın, Kader Öcal 5 altın, Muammer Can Demirci 4 altın ile 1 bronz, Berkin Kutlu 2 altın 4 gümüş ve Melih Onur Şırlak 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı. Sporcularımızdan Berkin Kutlu 11 yaşında olmasına rağmen 6 branşta Dünya ve Olimpiyat A barajını geçti. Nil Şahin de 2 branşta Dünya B barajını geçerek büyük başarıya imza attı. Sporcularımı başarılarında dolayı kutluyorum.''