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Spor

Paralimpik Oyunları'nda 4. madalya geldi

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Carioca Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında Mesme Taşbağ, kadınlar +70 kiloda tatamiye çıktı

11 Eylül 2016 11:46

2016 Rio Paralimpik Oyunları judo branşında mücadele eden milli sporcu Mesme Taşbağ, bronz madalyanın sahibi oldu.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Carioca Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında Mesme Taşbağ, kadınlar +70 kiloda tatamiye çıktı.

Mesme Taşbağ, bronz madalya müsabakasında Belaruslu Arina Kachan ile karşılaştı. Rakibi 3, kendisi ise 1 ceza puanı alan 35 yaşındaki görme engelli milli sporcu, bronz madalyaya ulaştı.

Türkiye, böylece Paralimpik Oyunları'ndaki 4. madalyasını elde etti. Milli sporcular Rio'da şu ana kadar 1 altın, 3 bronz madalya kazandı.

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