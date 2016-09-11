Paralimpik Oyunları'nda 4. madalya geldi

2016 Rio Paralimpik Oyunları judo branşında mücadele eden milli sporcu Mesme Taşbağ, bronz madalyanın sahibi oldu.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Carioca Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında Mesme Taşbağ, kadınlar +70 kiloda tatamiye çıktı.

Mesme Taşbağ, bronz madalya müsabakasında Belaruslu Arina Kachan ile karşılaştı. Rakibi 3, kendisi ise 1 ceza puanı alan 35 yaşındaki görme engelli milli sporcu, bronz madalyaya ulaştı.

Türkiye, böylece Paralimpik Oyunları'ndaki 4. madalyasını elde etti. Milli sporcular Rio'da şu ana kadar 1 altın, 3 bronz madalya kazandı.