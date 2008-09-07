Paralimpik Oyunları 'Kuş Yuvası'nda açıldı

Pekin'de düzenlenen 6. Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni dün yapıldı.



Olimpiyat oyunları için inşa edilen ve 'Kuş Yuvası' olarak adlandırılan 91 bin kişilik Ulusal Stadyum'da düzenlenen açılış töreninin sanat yönetmenliğini, Pekin Olimpiyat Oyunları'nda olduğu gibi Çin'in dünyaca ünlü sinema yönetmeni Zhang Yimou yaptı.



148 ülkeden yaklaşık 4 bin engelli sporcunun katıldığı ve 20 dalda 472 altın madalya dağıtılacak oyunların açılışında Türkiye, stadyuma Gine'nin ardından ikinci sırada girdi.



Milli takım geçiş yaparken Türk bayrağını, Güneydoğu gazilerinden milli atıcı Korhan Yamaç taşıdı. Çin Devlet Başkanı Hu Cintao ve Uluslararası Paralimpik Komitesi Başkanı Philip Craven'in de izlediği açılış törenine, Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, uçağının İstanbul'dan rötarlı hareket etmesinden dolayı yetişemedi. Paralimpik Oyunları'nın açılışı için 3 besteci, 98 saat 21 saniyelik müzik hazırladı.



Törende 2 bin 467'sı programlanmış 2 bin 503 adet özel ışık kullanıldı. Ağırlığı 300 tonu geçen ışık sisteminin yerleştirilmesi 5 ay sürdü. Paralimpik Oyunları'nda bugün, 10 metre havalı silah dalında bayanlarda Suzan Tekin ile erkeklerde Cevat Karagöl ve Korhan Yamaç sıralama turlarında mücadele edecek. Masa tenisinde ise bayanlarda Neslihan Kavas, Slovenyalı rakibi Jolanda Belavic ile karşılaşacak. Paralimpik Oyunları, 17 Eylül'de sona erecek.



