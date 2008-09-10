Pekin’de devam eden Paralimpik Oyunları’nda engelli sporcular her branşta inanılmaz görüntüler sergiliyor. Kiminin bacağı, kiminin kolu yok ama azmin zaferi muhteşem dereceler getiriyor. Protezli bacaklar metrelerce atlıyor, koşuyor. Havuzda tek kolla mucizeler gerçekleşiyor.

200 metrede yarışan tek bacağı protezli Fransız atlet Marie-Amelie Le Fur, yarışın son metrelerinde yanındaki kulvarda koşan Amerikalı rakibi April Holmes ile çarpışınca yere düştü. Canı yandı ama onu en çok kaçırdığı madalya üzdü. Yarışları izleyen herkes, engelli sporcuların, engelleri bir bir aşma azmine şapka çıkartıyor