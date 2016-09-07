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Spor

Paralimpik Oyunlar Rio'nun ev sahipliğinde başlıyor

Oyunlara Türkiye'den 81 sporcu katılıyor

07 Eylül 2016 18:48

Rio'nun ev sahipliğini yapacağı Paralimpik Oyunlar Türkiye'den 81 sporcunun da katılımıyla bugün başlıyor.

160 ülkeden 4350 sporcunun katılacağı oyunlarda fiziksel engeli bulunan sporcular, performanslarıyla geçen ay aynı alanlarda yarışan meslektaşlarına meydan okuyacak.

15. kez düzenlenen Paralimpik Oyunları'na Türkiye 81 sporcuyla katılıyor. 2004 Atina ve 2008 Pekin'de 1'er altın ve 1'er bronz madalya elde eden paralimpik sporcularımız, 2012 Londra'da 1 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalyayla tam anlamıyla patlama yaşamıştı.

NTV'nin haberine göre, Paralimpik Oyunları'nda 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya olan atıcımız Korhan Yamaç ve halterde Londra'dan altın getiren Nazmiye Muslu yine madalya kovalayacak.

4 yıl önce çeyrek finalde elenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımımız ise bu kez kürsüye çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Kafilemizin tarih yazacak sporcusu ise İbrahim Bölükbaşı. Ağustos ayında güreşte ülkemizi temsil eden Bölükbaşı, Paralimpik Oyunları'nda da judoda mücadele edecek.

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle görme yetisinde azalma bulunan İbrahim, 2 yıl önce Görme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası'nda açık sıklette bronz madalya kazanarak paralimpik kotası almıştı. Sporcumuz, antrenörünün önerisiyle 2013'te judoya da başlamıştı.

İbrahim Bölükbaşı, atletler Oscar Pistorius, Ilke Wyludda ve yüzücü Natalie du Toit’nın ardından hem olimpiyat hem de Paralimpik Oyunları'na katılan 4'üncü sporcu olacak.

Bölükbaşı bununla birlikte aynı yıl içinde ikisine birden katılan ilk isim olarak kitaplara geçecek.

 

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