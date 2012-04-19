Paralı askerlerin Bağdat terörü!

ABD'nin en köklü dergisi Harper's Magazine, ABD işgali sırasında Irak'ta görev yapan sivil güvenlik şirketi Blackwater'ın paralı askerlerinin Bağdat sokaklarındaki terörünü gösteren videoları ilk kez yayınladı.

ABD'nin Irak'ı 2003 yılında işgali sonrasında Amerikan sivil güvenlik şirketi Blackwater'a bağlı özel komandolar bu ülkede görev yaptı. Irak'taki birçok işkence ve öldürme olayında Blackwater'ın paralı askerlerinin imzası bulunuyordu. ABD'nin en köklü dergilerinden Harper's Magazine, nisan sayısında sivil güvenlik şirketi Blackwater'ın paralı askerlerinin Bağdat sokaklarında araçlarıyla estirdikleri terörün yeni video görüntülerini yayınladı.

Harper's Magazine'da Charles Glass imzalı "Savaşçı Sınıf" adlı makalede, Blackwater'ın Irak'ta görev yaptığı dönemde değişik tarihlerde çekilmiş video görüntüleri ve fotoğrafları yayınlandı. Glass'ın Irak'ta Blackwater için çalışmış bir kaynaktan aldığı görüntülerde, günlük yaşam içinde Irak halkına uygulanan terör açık bir şekilde görülüyor.

Harper's Magazine tarafından yayınlanan ilk video görüntüsü "Bağdat, Irak, Mayıs-Eylül 2005" tarihini gösteriyor. Blackwater'a ait bir konvoy hızla kentin içinde ilerliyor.

Aniden, sivil güvenlik şirketi Blackwater'a ait bir jeepin kapısı aralanıyor ve makineli bir tüfekle akan trafiğin üzerine ateş ediliyor.

Trafikte yaylım ateşi

İkinci video görüntüsü ise askeri bir aracın üzerinde kaydedilmiş. M4A1 makineli tüfeğiyle, konvoyun geçişi sırasında durdurulmuş araçlara ateş ediliyor. Ateş eden özel güvenlik çalışanı kendinden o kadar geçmiş durumdaki, park halindeki araçları da unutmuyor. Blackwater'a ait askeri araç önündeki arabaya arkadan çarparak, arka camını tuzla buz ediyor.

Başka bir görüntüde ise, Blackwater'a ait bir araç, trafiğin içine daldıktan sonra hızla yoluna devam ediyor. Araç önüne çıkan bir arabayı ezdikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor.

Helikopter hedef gözetmiyor

Yine Harper's Magazine tarafından yayınlanan diğer bir video görüntüsünde, sivil güvenlik şirketi Blackwater'a ait bir helikopter Bağdat semalarında seyir halinde. Helikopter hedef gözetmeksizin caddede gördüğü her şeyin üzerine ateş ediyor.

Kadına çarpıp yoluna devam ediyor

Harper's Magazine'dan Charles Glass imzalı haberde, 1 Nisan 2006 tarihli bir video görüntüsünde ise, Blackwater'a ait bir askeri konvoy yine şehir içinde son süratle seyrediyor. Caddede karşıdan karşıya geçmek isteyen Iraklı bir kadına çarpan Blackwater'a ait araç, hiç durmadan yoluna devam ediyor.

Küfürlü mesaj

Derginin yayımladığı bir fotoğrafta ise, demir bir blokun üzerine, "2004 yılında burada öldürülen Blackwater çalışanı Amerikalılar için" yazısı yer aldıktan sonra küfrediliyor.