Paralı asker vahşeti aşiretleri birleştirdi

T24 - İsyanın başladığı Derne kentine Kaddafi’nin oğlu Sadi ve Hami liderliğindeki Fransızca konuşan Afrika ülkelerinden toplanan paralı askerlerden oluşan özel birlikleri göndermesi aşiretleri birleştirdi. Paralı askerler, suikast tüfekleri ve ağır silahlar ile halka acımasızca ateş açtı.



Elleri palalı askerler gece de evlere baskın düzenledi. Libya Adalet Bakanı Mustafa Muhammed Ebud El Celil “eylemcilere karşı uygulanan aşırı şiddet” nedeniyle istifa etti.



Libya ordusu içindeki diğer birlikler de paralı askerlere büyük tepki gösterdi. Bingazi’de Araplar’dan oluşan Yıldırım Taburu taraf değiştirdi. Önce Derne ardından bölgenin en büyük kenti Bingazi düştü. Paralı askerlerin vahşetine kızan Bedevi aşiretleri de Kaddafi’nin yanından çekildi. Bingazi bölgesinin en büyük aşireti El Zuveyye, Kaddafi’yi ‘petrol hatlarını keseriz’ diye tehdit etti. Nitekim petrol boru hatlarının Akdeniz’de buluşma noktası Ras el Hanuf kentinde de şiddetli çatışmalar başladı. Başkent Trablus bölgesinin en büyüğü Varfali aşireti de taraf değiştirdi. Trablus sokaklarına boşalan binlerce isyancı, Kaddafi yanlısı devlete ait El Cemahiriye ve El Şebabiye televizyon istasyonlarını bastı. 2 milyon nüfuslu başkentin en büyük toplanma merkezi Yeşil Meydan’a yürüyen protestocular, Kaddafi taraftarlarıyla kıyasıya çatıştı. Kamu binalarını yakan göstericiler, Kaddafi yanlılarının ateşli silahlarla saldırması üzerine dağıldı.



