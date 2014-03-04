'Paralel yapının yolsuzluklarını tek tek ortaya döküp hesap soracağız'

Başbakan Tayyip Erdoğan, Gülen cemaatini eleştirerek, “Kurban derilerinde nasıl yolsuzluk yaptıklarını, makbuzsuz topladıkları paraları nasıl kullandıklarını, şantajlarını tehditlerini tek tek ortalığa dökecek ve hesabını soracağız” dedi.

Kırıkkale’de konuşan Başbakan Erdoğan, “30 Mart'ta işte bunlara hesap sorma zamanıdır. Hiç merak etmeyin biz de hukuk yoluyla hesap soracağız. Burunlarından fitil fitil getireceğiz. Bu paralel yapının yolsuzluklarını özellikle” şeklinde konuştu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Kırıkkale'de konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Aşkla çalışan yorulmaz, milletine, bayrağına, vatanına hizmet için çalışan yorulmaz. Büyük devlet Kırıkkale'ye yol yaparken, ta Myanmar'a el uzatabilen devlettir. Büyük devlet Kırşehir'e hastane yaparken diğer elini Gazze'ye uzatabilendir. AK Parti milletine efendi olmaya gelen bir parti değil, milletine hizmetkar olan bir partidir. Bilesiniz ki hesabın üzerinde bir hesap vardır. Kaderin üzerinde kader vardır. Bu fitneyi, bu fesatı bu milletimin içine sokanlar er ya da geç hesap verecekler.

‘CHP, MHP ve Pensilvanya üç kafadar oldu’

Benim milletim işin aslını görüyor. Ben lafa değil icraata bakarım diyor. Biz eser siyaseti yapıyoruz. Biz milletin derdine derman olacak işlerin peşinden koşuyoruz. MHP'nin başındaki zat, iktidar fırsatı yakaladı. 5 yıllığına geldi, 3,5 yıl kaldı, sonra kaçtı gitti. Muhalefetin siyaseti kaset siyasetidir. CHP Genel Başkanı kasetle geldi, kasetle gideceği günü bekliyor. CHP ve MHP ruh ikizi. Bunlar yanlarına bir kişi daha buldular. Üç kafadar oldular, üçüncüsü Pensilvanya.

‘Bir kadeh atabilirsiniz’ dedi ya

Bazı ablalar sokak aralarında dolaşıyormuş, Kapınızı çalabilirler. Onlara, "utanmıyor musunuz?" deyin. Eğer kapınıza geliyorlarsa onlara bir kaç kelime söyleyin. Sen hiç utanmıyor musun deyin? Buralardan hangi yüzle gidip geliyorsun? Yahu senin peşinde olduğun hocan bizim başörtümüze furuattandır dedi ya. Üniversiteye gidecekseniz başlarını açın dedi ya. “O zaman bir kadeh de atabilirsiniz” dedi ya. Evet, evet. Bunlar için her yol meşru. Ben de şimdi diyorum ki, bakınız gece yarılarında yurtlarında çocukları kaldırıp şahsıma beddua seansları yapıyorlarmış. Bize lanet okuyorlarmış. Bu öyle bir şeydir ki bumerang gibi. Döner sahibini bulur.

Kırıkkale'de de sokak aralarında konuşurken aynen bize lanet okuyorlarmış. Bunlara 30 Mart'a kadar 26 gün var.

‘Reklam oluyor ama söylemek zorundayım’

Bakın işte burada Milliyet Gazetesi 27 aralık 2012. Reklam oluyor ama söylemek zorundayım. Başbakan'ı dinleyen hangi derin devlet diyor. Şimdi ben cevabını veriyorum. O derin devlet şimdi ortak hareket ettiğin derin devlet. Paralel devlet, paralel yapı. Bak ne diyorlar şimdi? Ak Parti'ye oy vermeyin nereye verin? Ya CHP'ye ya MHP'ye.

Geliyorum şimdi bir diğerine. Yine aynı zat. CHP'nin genel müdürü. Türkiye Gazetesi'nde, "Başbakan'ın dinlenmesi çok vahim bir olay" İyi ki anladın be. Nasıl oldu bu? İşte buyurun, günaydın.

Geliyorum üçüncüsüne. Bakın bu çok enteresan. Hürriyet Gazetesi 20 Nisan 2011. Ortaklar biliyorsun beraber çalışırlar. ne diyor burada? Cemaatten Gülen'e mesaj: Cemaat saydamlaşsın. Kim diyor? CHP'nin genel müdürü. Bunlar bu. Bunlarda dürüstlük yok.

‘Tahtakale'de kaset satıcısı olur’

Bunlar kasetlerle dolaşıyorlar. Ben şimdi buradan bir şey söyleyeceğim. Bu Kılıçdaroğlu'nun ismini ağzıma almayacaktım, olayı anlatmak için. Bu CHP'nin genel müdüründen genel başkan olmaz. Bundan olsa olsa İstanbul Tahtakale'de kaset satıcısı olur.

MHP'nin genel başkanına geliyorum. MHP’ye gönül veren kardeşlerim Allah aşkına sizlere sesleniyorum. Peki bu MHP birinci dönem parlamentoya bile giremedi, oyları gene ortada. Hala siz bu adamın peşinde niye dolaşıyorsunuz ya. Bu adamla siz bir yere varamazsınız. Güven vermiyor, iftirayla siyaset olmaz.

‘MİT mensuplarını kelepçeliyorlar’

Arada bir bakıyorsunuz CHP gezicilere sahip çıkıyor. En büyük dinleme skandalından bahsediliyor, ama ses yok. MHP'nin 450 mensubu dinlenmiş, tık yok. MHP il başkanları dinlenmiş diyoruz tepki yok. MHP niye susuyor? Neden tavır koymuyor? Vatana ihanet boyutuna ulaşan meselede MHP neden hala Pensilvanya'nın gölgesinde duruyor? Paralel bazı savcılar, MİT'in yardım götüren TIR'larına düşman götürüyormuş gibi saldırıyorlar. MİT mensuplarını kelepçeliyor, yere yatırıyor ve yetmiyor darp ediyorlar. Türkiye'nin en mahrem en gizli konuşmalarını dinliyor bunu servis ediyorlar. MHP şimdi konuşmayacak da ne zaman konuşacaksın? MHP vatansever olduğunu milliyetçi olduğunu ne zaman göstereceksin?

‘Burunlarından fitil fitil getireceğiz’

Hep birlikte ayakları dolandı, maskeleri düştü. 30 Mart'ta işte bunlara hesap sorma zamanıdır. Hiç merak etmeyin biz de hukuk yoluyla hesap soracağız. Burunlarından fitil fitil getireceğiz. Bu paralel yapının yolsuzluklarını özellikle…

Kurban derilerinde nasıl yolsuzluk yaptıklarını, makbuzsuz topladıkları paraları nasıl kullandıklarını, şantajlarını tehditlerini tek tek ortalığa dökecek ve hesabını soracağız. Bir şey soruyorum. Sizden de cevabını istiyorum. Sakın ha, bunların dershanelerinde artık çocuklarınızı bırakmayın. Çekin alın çocuklarınızı. Yıllık rantları buradan 1 milyar dolardı. Tabi bu para gidince bunlar hoplama zıplamaya başladılar.

Bunların gazetelerini de okumayın. Abonelik mabonelik neymiş bunu görsünler, ders alsınlar. Bu milletin mahremine girenlere gereken dersi verme zamanıdır. Ya bu ülkenin başbakanını cumhurbaşkanını genelkurmayını dinleme hakkın yok. Bakanlarını dinleme hakkın yok. Bunları bile dinlediler ya. Bizde güvenli hat diye bir olay vardı. Kriptolu telefonları bile dinlediler yahu. Bu casusluktur bu ajanlıktır. Bunlar kim adına çalışıyor?

İşte bunlara 30 Mart'taki cevap için ben diyorum ki, 26 gün kapı kapı dolaşalım. Bunlar bizim ablalarımızı da görsünler. Bizim ablalarımız var ya. Bizim ablalarımız ne güne kalmış ya. Bizim abilerimizi de görsünler. Bizim gençlerimizi de görsünler.