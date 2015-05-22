T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Paralel Yapı' operasyonunda gözaltılar devam ediyor

Gözaltına alınanlar arasında, Mevlana Ünversitesi kurucu rektörü Prof. Dr. Bahattin Adam da var

22 Mayıs 2015 21:43

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü “paralel yapı” iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, Konya merkezli birçok ilde operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında, gözaltı sayısının 43'e yükseldiği belirtildi.

Gözaltına alındıktan sonra  Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülüyor.

Operasyon kapsamında, Mevlana Ünversitesi kurucu rektörü Prof. Dr. Bahattin Adam da gözaltına alındı.

Sağlık kontrolü için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen Prof. Dr. Bahattin Adam, gazetecilerin "Niçin gözaltına alındınız?" sorusu üzerine, "Siz daha iyi bilirsiniz. Biz 10 yıl Konya’ya hizmet ettik. Vicdanları sızlamayanlar utansın. Bildiğimiz yoldan şaşmayacağız"dedi.

Mevlana Üniversitesi, Gevher Sultan Eğitim Araştırma, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından kuruluş işlemleri yürütülerek, 2009 yılında açılmıştı. Kurucu rektör Prof. Dr. Bahattin Adam, 2 Temmuz 2014 yılında görevinden ayrılmıştı.

ETİKETLER

paralel yapıoperasyonkonya19 il

İlgili Haberler

19 ilde 'paralel yapı' operasyonu; 80 işadamı hakkında gözaltı kararı!

Gözaltına alınanların sayısının 43'e ulaştığı belirtildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24