'Paralel Yapı' operasyonunda gözaltılar devam ediyor

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü “paralel yapı” iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, Konya merkezli birçok ilde operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında, gözaltı sayısının 43'e yükseldiği belirtildi.

Gözaltına alındıktan sonra Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülüyor.

Operasyon kapsamında, Mevlana Ünversitesi kurucu rektörü Prof. Dr. Bahattin Adam da gözaltına alındı.

Sağlık kontrolü için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen Prof. Dr. Bahattin Adam, gazetecilerin "Niçin gözaltına alındınız?" sorusu üzerine, "Siz daha iyi bilirsiniz. Biz 10 yıl Konya’ya hizmet ettik. Vicdanları sızlamayanlar utansın. Bildiğimiz yoldan şaşmayacağız"dedi.

Mevlana Üniversitesi, Gevher Sultan Eğitim Araştırma, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından kuruluş işlemleri yürütülerek, 2009 yılında açılmıştı. Kurucu rektör Prof. Dr. Bahattin Adam, 2 Temmuz 2014 yılında görevinden ayrılmıştı.