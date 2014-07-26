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'Paralel yapı' operasyonunda 66 kişi mahkemeye sevk edildi

'Casusluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 75 şüphelinin sorguları da tamamlandı

26 Temmuz 2014 11:30

Emniyette "paralel yapı" iddialarına ilişkin "casusluk" ve ''yasa dışı dinleme'' ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 92 şüpheliden 66'sı tutuklanmaları istemiyle mahkemeye gönderilirken, 26'sı serbest bırakıldı.

Emniyette "paralel yapı" iddialarına ilişkin ''yasa dışı dinleme'' ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen, aralarında eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 17 kişinin savcılık sorguları tamamlandı. Savcılık, bu kişilerin tamamını tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk etti.

''Casusluk'' soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 75 şüphelinin sorguları da tamamlandı. Savcılık, aralarında Yurt Atayün'ün de bulunduğu 49 şüpheliyi tutuklanmaları istemiyle mahkemeye gönderirken, 17 şüphelinin serbest bırakılmasına karar verdi.

Savcılık, akşam saatlerinde bu soruşturma kapsamında 9 kişinin serbest bırakılmasını kararlaştırmıştı. Toplamda 26 kişi, ''casusluk'' soruşturmasında serbest bırakılmış oldu.

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