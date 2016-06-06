'Paralel yapı' operasyonunda Kocaeli Ticaret Odası Başkanı gözaltına alındı

Yedi ilde 'paralel yapı'ya üye oldukları iddiasıyla yapılan operasyonda Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Murat Özdağ gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kocaeli, İstanbul, Bursa, Adana, Sakarya, Denizli ve Karabük'te 88 şüphelinin, "paralel yapı yöneticisi ve üyesi oldukları", "terör örgütüne finansman sağladıkları" iddiasıyla başlatılan operasyon kapsamında KOTO Başkanı Murat Özdağ, belirlenen adreste yakalandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Özdağ'ın, emniyetteki işlemleri devam ediyor. Operasyon kapsamında hakkında daha önce gözaltı kararı çıkarılan Özdağ'ın yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 1-2 Haziran'da 88 zanlıya yönelik 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 65 kişi gözaltına alınmış, zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakılmış, 2 zanlıya ise adli kontrol şartı getirilmişti.