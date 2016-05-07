"Paralel yapı" iddiasıyla 17 ilde yürütülen operasyonda 23 kişi tutuklandı

"Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması" iddiasıyla yürüyülen operasyon kapsamında finans desteği sağladığı öne sürülerek gözaltına alınan 47 kişiden 23’ü tutuklandı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Erzurum, İstanbul, İzmir, Ankara, Ağrı, Balıkesir, Çorum, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Kırklareli, Malatya, Mersin, Rize, Ordu, Samsun ve Adıyaman’da düzenlenen operasyonda 23 kişi örgüte finans sağlamak, eleman kazandırmak, kamu kurumlarını dolandırmak iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklananlar arasında eski Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) genel sekreteri Talha Bekir Özmen, Güneş Okulları yöneticisi Musa Sönmez, iş adamları Hasan Özdemir, Baki Çalık ve doktor Aynur Söğüt de bulunuyor.
24 şüpheliyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 23 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.