Paralel evren keşfedildi mi?

Big Bang'i (Büyük Patlama) inceleyen astrofizikçi Ranga-Ram Chary, paralel evrenlerin izine rastlamış olabileceğini duyurdu.

1957’den beri Kuantum mekaniğinde kabul edilen 'paralel evren fikri' Big Bang'i inceleyen astrofizikçi Ranga-Ram Chary’nin açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) çalışanı Ranga-Ram Chary, Big Bang'den 100 bin yıl sonrasını incelediğinde parlak noktalar saptadığını, bu noktaların ise bizim evrenimiz ile çarpışan paralel evrenler olabileceğini iddia etti.

New Scientist dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, içinde yaşadığımız evren tek olmayabilir. Başka bir deyiş ile yüzlerce alternatif evrenden biri olan evrenimiz çok daha büyük bir boşluğun içinde yer alıyor olabilir.

Ntv'deki habere göre, Bilim dünyasının sürekli tartıştığı paralel evrenler konusunu bir kez daha gündeme taşıyan Chary’nin, Astrophysical Journal’de adlı dergide kaleme aldığı yazısına göre, paralel evrenlerde sadece tarih çizgisi değil fizik kuralları bile farklı olabilir.

Bu sonuçlara ulaşmak için kozmik mikrodalga arka plan modelleri kullanan Chary, daha sonra yıldız, gaz ve tozdan gelen sinyalleri kaldırdı. Bu işlemlerin ardından söz konusu parlak noktaların izine rastlandı.

Kozmik mikrodalga arka plan ışıması yardımıyla araştırmalarını yürüten Chary, teorisinin çok yeni olduğunu ve söz konusu iddianın pek çok kanıta ihtiyaç duyduğunu belirtti.