T24 - Verginin adı ne olursa olsun vatandaşa hizmet olarak döndüğü belirten AKP Genel Başkan Yardımcısı Çelik, “Deprem vergisi diye bir vergi yok” dedi.





AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, NTV Ankara Temsilcisi Nilgün Balkaç’ın deprem sonrası durumla ilgili sorularını yanıtladı.



Kendisinin Kızılay’ı ilk günün hemen ardından eleştirdiğini hatırlatan Çelik, koordinasyon bozukluklarının artık yaşanmadığını söyledi, felaketten siyasi rant elde etmek isteyenlerin olabileceğini ifade etti.

Yardım yağması ve istihdam planı



“Van’ın nüfusu 1 milyon 50 bin. 500 kişinin yaptığı hareketten dolayı bütün Van’ı itham etmek doğru olmaz” diyen AKP Genel Başkan Yardımcısı, deprem bölgesi için hazırlanan ve 3 bin kişi için düşünülen istihdam planının 5 bin kişiye çıkartıldığını ve 3 yıl içinde toplam 600 gün sigorta pirimi yatırmış olan çalışanların, maaşlarını 3 ay boyunca devlet tarafından ödeneceğini söyledi.

Deprem vergisi tartışması



Verginin adı ne olursa olsun vatandaşa hizmet olarak döndüğünün altını çizen Hüseyin Çelik, “Deprem vergisi diye bir vergi yok. Özel İletişim Vergisi var. Bunlar devletin kasasına akıyor. Devletin halkın ayağına götürdüğü hizmetler buradan karşılanıyor. Paraları Bakan Mehmet Şimşek Bey cebine mi attı? Villa mı yaptırdı?” diyerek tepkisini dile getirdi.

BDP’yi ve 'oh olsun' diyenleri eleştirdi



AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik’in öne çıkan diğer sözleri ise şöyle:



-BDP’li arkadaşlar iyi bir sınav vermedi. BDP hakkında söyleyecek çok şey var ama gün bugün değil.



-BDP’liler Van’da daha dramatik görüntüler ortaya çıksın diye gayret ediyor.



-‘Oh olsun’ diyenler akıl hastalığına yakalanmışlardır. Bunlar internetteki sosyopatlardır.