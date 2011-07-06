Paralar Fenerium poşetiyle mi taşındı?

T24

20 Mayıs 2011



Saat 17.27

Saat 18.28

Saat 18.50



Saat 20.29

Radikal'den Salih Aydın imzalı habere göre, 13 MAYIS 2011’de Siyasspor yöneticisiAhmet Çelebi, Kırmızı-Beyazlıların forvet oyuncusu Mehmet Yıldız çok önemli ve acil bir konudan dolayı İstanbul’a çağırıyor.15 Mayıs 2011’de Mehmet Yıldız ‘Eşim hamile’ diyerek gelemeyeceğini belirtir. Bunun üzerine Ahmet Çelebi maçtan önce Sivas’a gelebileceğini söyler. Aynı gün Ahmet Çelebi, Faruk Taşseten’e ‘Sivas’tan bir havadis var mı?’ diye soruyor.17 Mayıs 2011’deyse Ahmet Çelebi, Mecnun Odyakmaz ile görüşür ve Sivas’a geleceğini söyler. Olaylar bundan sonra şöyle gelişiyor:Ahmet Çelebi 34 VIP 20 plaka sayılı siyah renkli Mercedes marka minibüse binerek hareket ettiği ve Nuri Demirağ havalimanına geldi ve VIP yolcularının giriş çıkış yaptığı kapı önünde beklemeye başladı.Ahmet Çelebi gelen yolcuları karşıladı ve Abdullah Başak ile İbrahim Bülent İşçen’le birlikte 34 VIP 20 plakalı araca bindi. Aziz Yıldırım ve beraberindekiler de yolcu otobüsüne bindi. (38 nolu fotoğrafta Abdullah Başak’ın elindeki Fenerium logolu torbada para olduğu iddia ediliyor)34 VIP 20 plakalı Mercedes Büyük Otel’in karşısına geldi. Ahmet Çelebi, Abdullah Başak ve İbrahim Bülent İşçen araçtan inerek Büyük Otel’e girdi. Az sonra Aziz Yıldırım ve beraberindekiler de otele giriş yaptı. Ardından da takım otobüsü geldi.34 MLH 94 plakalı Honda CR-V araç ile Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Odyakmaz ile idari menejer Faruk Taşseten Büyük Otel’e geldi. Bu arada Ahmet Çelebi, Abdullah Başak, İlhan Ekşioğlu ve İbrahim Bülent İşçen ile C. Kod adlı şahıs 34 VIP 20 plakalı araca bindi ve Sivas Ticaret Odası Sosyal Tesisleri’ne geldi. Ardından aynı araç ile 22.05 sularında yeniden Büyük Otel’e döndüler.